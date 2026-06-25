La presunta "maledizione" che aveva fatto discutere tifosi e media nelle scorse settimane sarebbe finita. A sostenerlo è Nana Kwaku Bonsam, noto sacerdote spirituale ghanese, che nelle ultime ore ha annunciato pubblicamente di aver revocato il presunto incantesimo lanciato contro Harry Kane prima della sfida tra Inghilterra e Ghana ai Mondiali 2026.

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Kane torna a "respirare", dal Ghana arriva l'annuncio più atteso

La vicenda aveva attirato l'attenzione internazionale nei giorni precedenti al match del Gruppo L. Bonsam aveva infatti dichiarato di voler influenzare spiritualmente le prestazioni del capitano inglese, promettendo una sorta di "maledizione" nei suoi confronti. Parole che avevano generato curiosità, ironia e inevitabili polemiche. Dopo il fischio finale della sfida terminata sullo 0-0, il caso era esploso ulteriormente. Durante la gara, infatti, Kane si era reso protagonista di un errore sorprendente sotto porta, fallendo una clamorosa occasione da gol a pochi metri dalla linea. Un episodio insolito per un attaccante della sua esperienza e della sua qualità, che aveva immediatamente alimentato commenti e battute sui social network.

🚨🗣️ Nana Kwaku Bonsam (Ghanaian spiritual priest):



"I have lifted the curse on Harry Kane, he is not my enemy. I have a boy, I will name him Harry Kane." pic.twitter.com/5rdT0aQAPU — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 25, 2026

Per molti tifosi ghanesi si era trattato della "prova" dell'efficacia della maledizione. Naturalmente senza alcun fondamento reale, ma l'episodio aveva contribuito a rendere ancora più virale una storia già molto seguita durante il torneo. Adesso arriva però il colpo di scena. Lo stesso Nana Kwaku Bonsam ha annunciato di aver deciso di interrompere qualsiasi presunta azione spirituale contro il bomber inglese: "Ho tolto la maledizione a Harry Kane, adesso è salvo, non è mio nemico. Ho un figlio e lo chiamerò Harry Kane", ha dichiarato il sacerdote ghanese, sorprendendo tifosi e osservatori.

Parole che rappresentano una sorta di pace simbolica dopo giorni di dichiarazioni che avevano acceso il dibattito attorno alla sfida tra Ghana e Inghilterra. Resta il fatto che l'episodio del gol fallito da Kane continuerà probabilmente a essere ricordato come uno dei momenti più curiosi di questa fase del Mondiale.

Tra superstizione, folklore e inevitabile ironia, la storia della "maledizione" è diventata uno dei racconti più singolari del torneo. E ora, almeno secondo il suo autore, l'incantesimo sarebbe definitivamente finito.

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