L'attesa è ormai agli sgoccioli. Sabato 30 maggio, sul prestigioso palcoscenico della Puskás Aréna di Budapest, andrà in scena l'atto conclusivo della Champions League 2026. Di fronte due superpotenze del calcio continentale: il PSG e l'Arsenal. I parigini, campioni in carica e reduci dal trionfo della passata stagione, cercano una storica riconferma consecutiva; i Gunners di Londra inseguono invece l'ossessione del primo, storico trionfo nella competizione più importante d'Europa.

Oltre al blasone e alla gloria sportiva, la sfida accende i riflettori su un quesito inevitabile per gli amanti delle statistiche e delle finanze: PSG-Arsenal: Quale squadra ha la rosa più costosa nella finale di Champions League? I dati della piattaforma di riferimento Transfermarkt, sviluppati da RMC Sport delineano un duello sul filo del perfetto equilibrio.

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PSG-Arsenal: il valore più alto per i Gunners è in difesa

A spuntarla nel valore complessivo della rosa è, con una valutazione totale monstre pari a(unamilioni a giocatore). La vera particolarità del club inglese risiede nella distribuzione di questo patrimonio. A differenza della maggior parte dei top club, il tesoro dei Gunners è concentrato nella propria linea difensiva,

Bukayo Saka dell'Arsenal festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita della seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Arsenal e Olympiacos giocata all'Arsenal Stadium il 1° ottobre 2025 a Londra, Inghilterra. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)

I giocatori più preziosi a disposizione sono le due stelle della nazionale inglese, Bukayo Saka e Declan Rice, unici elementi della rosa a toccare le nove cifre con una valutazione di 120 milioni di euro ciascuno. Subito dietro brilla il centrale francese William Saliba (90 milioni), seguito dallo spagnolo Martin Zubimendi (80 milioni), dal brasiliano Gabriel (75 milioni) e dall'olandese Jurrien Timber (70 milioni). L'attacco, pur potendo contare sul bomber svedese Viktor Gyökeres (65 milioni, al pari di Odegaard ed Eze), resta economicamente alle spalle del reparto arretrato.

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PSG: un attacco d'oro guidato da Dembélé

Il Paris Saint-Germain risponde colpo su colpo, fermandosi a un valore complessivo di poco inferiore:. Tuttavia, avendo un calciatore in meno in lista rispetto agli inglesi, la media per singolo giocatore dei parigini è leggermente più alta e si attesta a ben

PARIGI, FRANCIA - 28 APRILE: Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain festeggia il quinto gol della sua squadra durante la semifinale di andata della UEFA Champions League 2025/26 tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco al Parco dei Principi il 28 aprile 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Se la forza dell'Arsenal sta dietro, dove i parigini vantano i giocatori con maggior valore è nel reparto offensivo (valutato 422 milioni). La stella indiscussa è il fresco vincitore del Pallone d'Oro, Ousmane Dembélé (100 milioni), affiancato a centrocampo dalle geometrie dei portoghesi Vitinha e Joao Neves, che guidano la classifica interna del club con 110 milioni di euro a testa. Il talento scorre a fiumi anche sulle corsie esterne con l'imprevedibilità del georgiano Khvicha Kvaratskhelia e del francese Désiré Doué (90 milioni ciascuno). E alla loro spalle corrono le frecce difensive Achraf Hakimi (80 milioni) e Nuno Mendes (75 milioni). I numeri e i conti della vigilia certificano un perfetto equilibrio economico: la parola definitiva, ora, passa al rettangolo verde della Puskás Aréna.

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