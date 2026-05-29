Sabato sera a Budapest va in scena una finale da oltre due miliardi di euro complessivi per il valore totale delle due rose.
Festa parigina all'Allianz Arena! Il PSG supera il Bayern Monaco e vola in finale
L'attesa è ormai agli sgoccioli. Sabato 30 maggio, sul prestigioso palcoscenico della Puskás Aréna di Budapest, andrà in scena l'atto conclusivo della Champions League 2026. Di fronte due superpotenze del calcio continentale: il PSG e l'Arsenal. I parigini, campioni in carica e reduci dal trionfo della passata stagione, cercano una storica riconferma consecutiva; i Gunners di Londra inseguono invece l'ossessione del primo, storico trionfo nella competizione più importante d'Europa.
Oltre al blasone e alla gloria sportiva, la sfida accende i riflettori su un quesito inevitabile per gli amanti delle statistiche e delle finanze: PSG-Arsenal: Quale squadra ha la rosa più costosa nella finale di Champions League? I dati della piattaforma di riferimento Transfermarkt, sviluppati da RMC Sport delineano un duello sul filo del perfetto equilibrio.
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PSG-Arsenal: il valore più alto per i Gunners è in difesaA spuntarla nel valore complessivo della rosa è l'Arsenal, con una valutazione totale monstre pari a 1,229 miliardi di euro (una media di 49,16 milioni a giocatore). La vera particolarità del club inglese risiede nella distribuzione di questo patrimonio. A differenza della maggior parte dei top club, il tesoro dei Gunners è concentrato nella propria linea difensiva, stimata ben 435 milioni di euro.
I giocatori più preziosi a disposizione sono le due stelle della nazionale inglese, Bukayo Saka e Declan Rice, unici elementi della rosa a toccare le nove cifre con una valutazione di 120 milioni di euro ciascuno. Subito dietro brilla il centrale francese William Saliba (90 milioni), seguito dallo spagnolo Martin Zubimendi (80 milioni), dal brasiliano Gabriel (75 milioni) e dall'olandese Jurrien Timber (70 milioni). L'attacco, pur potendo contare sul bomber svedese Viktor Gyökeres (65 milioni, al pari di Odegaard ed Eze), resta economicamente alle spalle del reparto arretrato.
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PSG: un attacco d'oro guidato da DembéléIl Paris Saint-Germain risponde colpo su colpo, fermandosi a un valore complessivo di poco inferiore: 1,212 miliardi di euro. Tuttavia, avendo un calciatore in meno in lista rispetto agli inglesi, la media per singolo giocatore dei parigini è leggermente più alta e si attesta a ben 50,52 milioni di euro.
Se la forza dell'Arsenal sta dietro, dove i parigini vantano i giocatori con maggior valore è nel reparto offensivo (valutato 422 milioni). La stella indiscussa è il fresco vincitore del Pallone d'Oro, Ousmane Dembélé (100 milioni), affiancato a centrocampo dalle geometrie dei portoghesi Vitinha e Joao Neves, che guidano la classifica interna del club con 110 milioni di euro a testa. Il talento scorre a fiumi anche sulle corsie esterne con l'imprevedibilità del georgiano Khvicha Kvaratskhelia e del francese Désiré Doué (90 milioni ciascuno). E alla loro spalle corrono le frecce difensive Achraf Hakimi (80 milioni) e Nuno Mendes (75 milioni). I numeri e i conti della vigilia certificano un perfetto equilibrio economico: la parola definitiva, ora, passa al rettangolo verde della Puskás Aréna.
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