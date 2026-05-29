Si alza il sipario sulla notte europea più attesa: sabato 30 maggio alle 18 a Budapest si assegna la Champions League 2026. A contendersi la coppa dalle grandi orecchie saranno il PSG, campione in carica e l'Arsenal, appena laureato in Premier League e a caccia della sua prima grande soddisfazione intercontinentale, a vent'anni esatti dall'unica finale persa contro il Barcellona. Per Luis Enrique e Mikel Arteta, entrambi reduci dai festeggiamenti per la vittoria nei rispettivi campionati, l'occasione è quella di rendere la stagione 2025-26 indimenticabile.

Aspettando di godersi lo spettacolo in programma alla Puskas Arena, i tifosi di tutto il Mondo hanno già espresso il loro verdetto online, premiando i loro campioni prediletti con la moneta dell'engagement. Dopo un'intensa sessione di scrolling su Instagram, siamo pronti a rivelarvi chi è il calciatore più virale, chi il più seguito e, soprattutto, chi vince sui social tra les Parisiennes e i Gunners.

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PSG-Arsenal: Dembelé vs Saka, sfida in attacco

Il primo confronto è quello tra i profili ufficiali dei due club, e questa volta si tratta di uno scontro tra titani: da una parte i, che si confermano praticamente inaffondabili persino in quanto a seguito social; dall'altra idi seguaci appassionatissimi formano la potenza di fuoco dei Gunners, più bassa rispetto agli avversari, ma non meno intimidatoria.

Bukayo Saka durante la partita di Premier League tra Tottenham e Arsenal al Tottenham Hotspur Stadium il 22 febbraio 2026 a Londra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Il primo atto della finalissima si svolge in attacco: Ousmane Dembelé per il PSG e Bukayo Saka lato Arsenal. A livello di numeri, il francese è inarrestabile: i suoi follower sono ben 20,5 milioni. Un numero ampiamente giustificato per un calciatore in pieno glow up: nel suo palmares ci sono 15 titoli vinti, tra cui la Coppa del Mondo 2018, arricchiti da numerosi riconoscimenti individuali, tra i quali brilla il Pallone d'Oro 2025. Universalmente considerato tra i migliori attaccanti degli ultimi anni, a seguirlo ci sono stelle di altri sport come Yannik Sinner, compagni di squadra, come Vitinha, e di Nazionale, come Antoine Griezmann e i fratelli Thuram; tra i suoi follower (ricambiato!) c'è persino uno dei volti della nazionale croata, a cui nel 2018 la Francia ha soffiato il titolo: Ivan Perisic. Tra i seguiti, circa 570, non mancano i grandi del calcio francese anni '90 e 2000: Zinedine Zidane e Marcel Desailly, per esempio, tra le sorprese spiccano invece i profili di David Beckham, Moise Kean, Denzel Dumfries e dell'attore Timothée Chalamet.

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Gli "stranieri": Vitinha e Kvaratskhelia vs Rice e Calafiori

Riccardo Calafiori durante la partita di Premier League tra Sunderland e Arsenal allo Stadium of Light l'8 novembre 2025 a Sunderland. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Per l'Arsenal c'è inveceGunner fin nel midollo. I suoisono nettamente meno rispetto a quelli del rivale francese, ma restano una cifra da influencer di lusso. Il suo feed, tutto in rosso e pieno di esultanze, tradisce l'euforia per la conquista di un titolo che mancava da ben 22 anni e per una stagione splendida. Lo seguono l'attuale allenatore del Parma Carlos Cuesta, l'ex Liverpool Alexander Arnold e naturalmente il compagno Ebere Eze. Tra i suoi follower, poco meno di 500, ci sono l'immancabile Fabrizio Romano, Neymar Jr, Henrikh Mkhitaryan e l'attore e dj Idris Elba.

Ma Dembelé e Saka non sono gli unici profili interessanti in questa partita. Lato parigino, c'è il portoghese classe 2000 Vítor Machado Ferreira, in arte Vitinha, tra i centrocampisti migliori del momento, e probabilmente il pizzetto più riconoscibile d'Europa: i suoi follower sono 4,6 milioni, il suo feed, in cui predominano il rosso e il blu, è tutto dedicato al suo club e alla sua nazionale, fatta eccezione per qualche momento spensierato con la moglie e le loro due bambine. Poi c'è Khvicha K'varatskhelia: 7,3 milioni di seguaci per il georgiano ex Napoli, e un profilo vivace e vario senza mai essere caotico. Tra i seguiti, ben 1035, ci sono ancora molti ex colleghi azzurri, ma anche Zlatan Ibrahimovic.

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Chi vince la sfida dei social?

Vitinha festeggia il primo gol della sua squadra durante l'ottava giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Paris Saint-Germain e Newcastle al Parc des Princes il 28 gennaio 2026 a Parigi. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

L'Arsenal, invece, cerca di decidere la partita mettendo in campo l'esperienza di, naturalizzato inglese ma originario dell'Isola di Smeraldo: 6,2 milioni di follower per lui e un feed che lo mostra quasi esclusivamente in campo ma sempre sorridente. Tra i suoi 937 seguiti ci sono anche Lucas Paquetà, Marko Arnautovic e la pop star britannica Louis Tomlinson. Impossibile poi non menzionare"solo" 2,3 milioni di follower per l'italiano che ha ridefinito il concetto di "aura". I suoi seguiti sono poco meno di un migliaio, tra cui spiccano Gianluca Zambrotta, Filip Stankovic e Riccardo Trevisani.

Ma chi è il vincitore della finale di Champion League sui social? Ad alzare la coppa, è di nuovo il PSG. Il primo posto è solo di Dembelé, con un'armata da oltre 20 milioni di follower. Segue, con soli 8 milioni di seguaci, Saka in degna rappresentanza dell'Arsenal, subito dietro c'è Kvara, a 7,3. Menzione speciale per Riccardo Calafiori, vincitore indiscusso del "premio coolness".

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