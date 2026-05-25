Uno dei calciatori più importanti che compongono la rosa dell'Arsenal risponde al nome di David Raya. Dalla stagione 2023/2024, infatti, il portiere spagnolo difende i pali del club del Nord di Londra e dal primo giorno in cui è arrivato ne è diventato titolare. Così com'è avvenuto nelle due annate precedenti, anche nell'edizione della Premier League terminata ieri il numero 1 dei Gunners ha ottenuto il Golden Glove, premio che viene consegnato al miglior portiere della massima competizione inglese. Tra pochi giorni, l'Arsenal tornerà in campo per affrontare il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League. A tal proposito, lo spagnolo ha rilasciato alcune dichiarazioni.

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Arsenal, Raya: "Il Psg si allena in difesa sui corner? Allora noi speriamo di fare gol così in finale"

Di recente, il miglior portiere delle ultime tre edizioni della Premier League è stato intervistato dagli spagnoli di Diario AS. Tra gli argomenti di cui ha parlato c'è anche la finale di Champions League di sabatocontro i Campioni d'Europa del Paris Saint-Germain. Visto che l'Arsenal sa rendersi molto pericoloso quando batte itrovando spesso la via del gol, secondo alcune indiscrezioni il Psg si starebbe allenando proprio sullain situazioni di corner. A tal proposito, Raya ha dichiarato: "Sappiamo di essere molto bravi sui calci piazzati e speriamo di realizzare un gol in questo modo durante la finale di Champions League".

Londra, Inghilterra - 18 maggio 2026: David Raya dell'Arsenal saluta i tifosi dopo la vittoria della sua squadra nella partita di Premier League tra Arsenal e Burnley all'Emirates Stadium. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Durante l'intervista, Raya ha speso qualche parola anche su Luis Enrique, con il quale ha potuto lavorare nella Nazionale Spagnola. Le parole dell'estremo difensore sull'attuale tecnico del Paris Saint-Germain: "Lo conosco bene, grazie a lui ho esordito con la Nazionale e lo stimo tantissimo. Tutti sanno quanto sia brillante come allenatore ed è anche una persona fantastica. Cerca sempre di fare modifiche per mettere in diffida gli avversari. Sabato, però, speriamo di vincere la battaglia e conquistare la Champions League".

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