Una annata semplicemente da ricordare per Max Dowman. L'attaccante dell'Arsenal, autore di 1 rete in 12 presenze totali, questo pomeriggio contro il Crystal Palace ha fatto il suo esordio dal 1'. Nell'ultima partita della stagione di Premier League, con i Gunners neo campioni di Inghilterra, il giovane giocatore è entrato di diritto nella storia del campionato inglese essendo da oggi il più giovane a partire titolare in una sfida ufficiale.

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Arsenal, Max Dowman scrive la storia: il più giovane in Premier League a partire dal 1'

Dopo il titolo conquistato con l', la stagione 2025-26 regala a Max Dowman un'altra grande soddisfazione. Nella sfida contro il, valevole per l'ultimo turno di Premier League, il giovane Gunners è partito per la prima volta titolare. Un premio dovuto al grande contributo dato nel corso della stagione, in cui lo scorso marzo ha anche trovato la sua prima rete contro l', ma soprattutto un esordio che lo fa entrare nella storia del calcio inglese.

Max Dowman celebra la sua rete contro l'Everton lo scorso marzo. (Photo by Alex Pantling/Getty Images)

Nato il 31 dicembre 2009, Dowman è da oggi il più giovane giocatore nella storia della Premier League a partire titolare. Record, dunque, battuto all'età di 16 anni, 4 mesi e 24 giorni. Mikel Arteta ha avuto grande fiducia nel ragazzo e quest'ultimo ha ripagato a suon di grandi prestazioni.

Max Dowman, aged 16 years and 144 days, becomes the youngest player to ever start a Premier League match 💫



And he's got a hug for good luck from Arsenal legend Ian Wright 🤗pic.twitter.com/VTLXScbM0P — Men in Blazers (@MenInBlazers) May 24, 2026

Non solo9 il più giovane ad aver già vinto la Premier ma anche ad esordire. Un'annata con l'Arsenal indimenticabile, che lo proietta sempre di più nel calcio che conta, terminando tutta la trafila con le giovanili dei Gunners, fino al sogno in prima squadra. Il futuro è nelle sue mani e anche l'Arsenal si è accorto di avere tra le proprie fila un giocatore che ha tutte le qualità per fare grandi cose. Magari proprio con quella maglia.

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