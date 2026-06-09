Il calciomercato è appena iniziato ma a Londra sponda Spurs l'aria è già bollente. Dimenticate la timidezza delle scorse sessioni: il Tottenham ha deciso di fare le cose in grande e ha messo nel mirino un vero e proprio gioiello. Stiamo parlando di Savinho, l'esterno d'attacco brasiliano di proprietà del Manchester City. Le due società si stanno parlando fitto fitto e, secondo quanto rivelato in esclusiva dai colleghi di ESPN, sul tavolo c’è una proposta pesantissima che si aggira intorno ai 60 milioni di sterline (poco meno di 70 milioni di euro). Una cifra che dimostra quanto gli Spurs credano nelle qualità del ragazzo.

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Savinho, un corteggiamento lungo un anno

A dire il vero, non è un colpo di fulmine improvviso. Chi segue da vicino le vicende del Tottenham sa bene che la dirigenza aveva già bussato alla porta di Pep Guardiola la scorsa estate. In quel momento, però, il City si era impuntato facendo muro: Savinho non si tocca. Dodici mesi dopo la musica è decisamente cambiata. Il brasiliano ha collezionatocon la maglia dei Citizens, alternando giocate da urlo a momenti in cui è rimasto un po' nell'ombra. Proprio per questo, la dirigenza del City si è ammorbidita. Davanti alla prospettiva di raddoppiare l'investimento iniziale dipagato alnel 2024, i Citizens sono pronti a stringere la mano agli Spurs.

Savinho del Manchester City osserva la partita di Premier League tra Manchester City e Aston Villa all'Etihad Stadium il 24 maggio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Il fattore De Zerbi e la voglia di riscatto

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Un mercato da grandi firme

Dall'altra parte della barricata c'è un club che ha una voglia matta di cancellare l'ultima, disastrosa stagione. Il Tottenham ha rischiato grosso, salvandosi dalla retrocessione per un pelo. Una ferita ancora aperta che la società vuole rimarginare subito regalando al nuovo allenatore, Roberto De Zerbi , una squadra su misura per il suo calcio. E ovviamente, un esterno tecnico, rapido e imprevedibile come Savinho sembra nato apposta per esaltarsi nei meccanismi del tecnico italiano. Secondo i media brasiliani, il giocatore avrebbe già espresso il suo totale gradimento per il trasferimento a Londra, attratto dalla prospettiva di un ruolo da protagonista assoluto.Se l'affare Savinho dovesse andare in porto, si tratterebbe dell'ennesimo tassello di un mercato che a Londra definire ambizioso è poco. Gli Spurs si sono già assicurati l'esperienza e la grinta di, arrivato a parametro zero dopo la scadenza del suo storico contratto con il Liverpool. Non solo: sembra ormai virtualmente concluso anche l'arrivo didalun altro innesto di spessore.

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