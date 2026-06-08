C'è una curiosità che sta facendo discutere tifosi e addetti ai lavori in Inghilterra. Roberto De Zerbi, nuovo allenatore del Tottenham, è ufficialmente il tecnico più anziano della Premier League. Un dato che può sembrare incredibile se si pensa all'immagine dinamica e moderna che il tecnico bresciano trasmette in panchina, ma che trova conferma nei numeri: De Zerbi ha infatti 46 anni ed è il decano tra gli allenatori del massimo campionato inglese.

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In Premier League sboccia una nuova era, ma guai a chiamare "vecchio" De Zerbi

La statistica testimonia anche un cambiamento generazionale sempre più evidente nel calcio europeo. Negli ultimi anni molti club hanno deciso di affidarsi a tecnici giovani, spesso alla prima grande esperienza ad alti livelli, abbassando notevolmente l'età media delle panchine. In questo contesto, i 46 anni di De Zerbi rappresentano un record particolare e per certi versi inatteso.

L'allenatore italiano, però, può vantare un bagaglio di esperienza costruito nel corso degli anni tra Italia, Ucraina, Inghilterra e Francia. Un percorso che gli ha consentito di affinare una filosofia di gioco ben definita, basata sul possesso palla, sulla costruzione dal basso e su un calcio offensivo che gli ha garantito estimatori in tutta Europa.

Roberto De Zerbi is officially the oldest manager in the Premier League with 46 years old. pic.twitter.com/HhtnNp53xV — CFC Bravel Bravin🎓 (@w_bravel) June 7, 2026

La salvezza conquistata in una stagione complicata

L'ultima stagione è stata particolarmente impegnativa per De Zerbi. Alla guida del Tottenham, il tecnico italiano ha dovuto affrontare numerose difficoltà tra infortuni, un rendimento altalenante e una classifica che per lunghi tratti ha fatto preoccupare i tifosi degli Spurs. Nonostante le criticità, l'allenatore è riuscito a centrare l'obiettivo della permanenza in Premier League, conducendo la squadra verso una salvezza

Il traguardo raggiunto ha rafforzato ulteriormente la fiducia del club nei suoi confronti e ha confermato le qualità di un allenatore capace di gestire anche le situazioni più delicate. A 46 anni, dunque, Roberto De Zerbi si ritrova a essere il tecnico più anziano della Premier League. Un primato curioso che racconta l'evoluzione del calcio moderno, ma che soprattutto certifica la maturità professionale di uno degli allenatori italiani più apprezzati sulla scena internazionale.

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