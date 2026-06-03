Gasperini vuole portare Mason Greenwood alla Roma. Quell0 dell'attaccante esterno classe 2001 è il primo nome sul taccuino dei desideri del tecnico dei giallorossi. Non sarà facile, perché De Zerbi, che lo ha allenato al Marsiglia, lo vuole al Tottenham.

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Gasperini vuole Greenwood alla Roma

🚨🚨| NEW: AS Roma is preparing opening bid of over €𝟓𝟎𝐌 for Mason Greenwood.



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De Zerbi lo vuole al Tottenham

Il primo e principale obiettivo della Roma , per il mercato, è l'attaccante esterno. Il classe 2001, cresciuto nelle giovanili del Manchester United , è attualmente in forza al Marsiglia. Il club francese deve vendere i suoi pezzi pregiati per fare cassa e l'inglese è in cima alla lista dei partenti. Dopo anni con la maglia dei Red Devils ha lasciato il club per andare in prestito al Getafe. In seguito il Marsiglia lo ha acquistato per 26 milioni e l'inglese ha fatto molto bene nel campionato francese. Da allora ha raccolto 81 presenze con 48 goal e 17 assist, sotto lo sguardo attento di Roberto De Zerbi. Adesso Gasperini lo vuole portare alla sua Roma. La trattativa, però, non sarà facile.Ci sono due problemi. Il primo, come spesso accade, è il prezzo. Il Marsiglia parte da una base di cinquanta milioni. La cifra, però, è trattabile. Poi, però, c'è il problema della concorrenza. Perché De Zerbi, che dal Marsiglia è passato alin Premier League , rivuole il con sè il giocatore nei nuovi Spurs appena freschi di salvezza da una possibile retrocessione.

Per questo la dirigenza della squadra capitolina ha già in mente delle alternative. Il primo nome circola ormai da tempo in ottica Roma: è quello del talento bosniaco di Kerim Alajbegovic. Il classe 2007 ha fatto impazzire l'Italia nella notte di Zenica ed è tornato al Bayer Leverkusen dopo un prestito al Lipsia. Poi ci sono l'olandese Crysencio Summerville, un 2001 in forza al West Ham, e il greco Christos Tzolis. Trattasi di un classe 2002 che gioca nel Bruges.

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