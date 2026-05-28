Bruno Fernandes è diventato un simbolo del Manchester United nel corso delle ultime stagioni. Nonostante gli anni siano stati tra i più duri e complicati della storia del club, il portoghese ha sempre giurato amore al club inglese. Classe 1994, ha concluso la sua settima annata sportiva con la maglia rossa di Manchester.

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Manchester United, Fernandes leader: "Qui si sta benissimo"

Ex conoscenza del calcio italiano, avendo indossato le maglie di Novara,e Sampdoria, Bruno Fernandes ha trovato nei Red Devils una vera e propria casa. Il livello di calcio espresso dal campionato inglese, a detta sua, non ha eguali. Perfino le ricche offerte saudite non possono fare breccia nel cuore dell'ex Sporting Lisbona: "Non cerco unicamente il denaro o la fama. Prima di pensare a qualsiasi altra cosa,, perché loro hanno supportato il mio sogno". Così ha risposto a chi gli parlava di futuro in un'intervista rilasciata a podcast The Diary of A CEO.

BRIGHTON, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Bruno Fernandes del Manchester United festeggia dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Brighton & Hove Albion e Manchester United all'Amex Stadium il 24 maggio 2026 a Brighton, Inghilterra. (Foto di Steve Bardens/Getty Images)

A proposito di famiglia, soprattutto la moglie ha avuto un ruolo decisivo affinché il centrocampista fosse spinto a rimanere in Inghilterra: "Lei mi chiede sempre se questo sia il passo successivo che mi aspetto per la mia carriera. Questo è il miglior campionato del mondo, qui mi godo il calcio come in nessun altro posto. Nella carriera di un calciatore si attraversano molti alti e bassi e chi soffre di più è la famiglia. Loro vedono il bello e il cattivo tempo, ma sono sempre lì". L'estate scorsa fu l'Al Hilal di Simone Inzaghi particolarmente interessato al giocatore, avendo disponibilità economiche in grado di soddisfare qualsiasi calciatore. Per Bruno però, come ha detto, non era soltanto una questione di soldi, essendoci la famiglia di mezzo.

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Rimanere senzanon sarebbe una scelta adeguata di un ragazzo maturo ed esperto quale è Bruno Fernandes. E difatti, idee chiare sembra averne eccome a tal proposito: "Voglio guardarmi indietro e vedere che ho vinto la Premier League,".

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