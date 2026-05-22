Nel calcio, di solito, una squadra imbattuta vince il campionato. Ma la stagione 2025-2026 ha regalato un paradosso clamoroso che accomuna due allenatori: Simone Inzaghi e José Mourinho. Entrambi hanno chiuso i rispettivi campionati senza sconfitte, ma nessuno dei due è riuscito a conquistare il titolo arrendendosi all'Al-Nassr e al Porto.

Destino beffardo per Inzaghi e Mourinho, i due non perdono ma nemmeno...vincono

Il caso più incredibile è probabilmente quello di Mourinho. Alla guida del Benfica, lo Special One ha terminato la Primeira Liga senza mai perdere una partita: 23 vittorie e 11 pareggi. Numeri che normalmente garantirebbero almeno il titolo o, quantomeno, la qualificazione in Champions League. E invece il Benfica ha chiuso addirittura al terzo posto,. Un epilogo assurdo, dovuto ai troppi pareggi accumulati durante la stagione.

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Mourinho è così entrato nella storia da una prospettiva decisamente insolita: imbattuto, ma fuori perfino dalle prime due posizioni. Un evento rarissimo nel calcio europeo moderno. Situazione diversa, ma ugualmente curiosa, per Simone Inzaghi. L’ex tecnico dell’Inter, oggi sulla panchina dell’Al-Hilal, ha chiuso la Saudi Pro League senza sconfitte, ma si è dovuto arrendere all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Anche qui, decisivi i numerosi pareggi che hanno impedito il sorpasso in classifica. Inzaghi almeno ha conquistato il secondo posto e la King Cup saudita, mentre Mourinho ha vissuto una beffa ancora più pesante.

🚨🗣️ | Al Hilal Manager Simone Inzaghi on Al Nassr winning the Saudi Pro League: 👏🏆



“There has been a lot of noise, a lot of controversy and many things said this season, but for me, champions prove themselves on the pitch over 34 games.



We fought until the end, but Cristiano… pic.twitter.com/Dr6DGlMHha — Troll Touchline (@TrollTouchline) May 21, 2026

Due storie parallele, quasi incredibili, che dimostrano come nel calcio moderno non basti non perdere. Per vincere servono continuità, fame e soprattutto la capacità di trasformare i pareggi in vittorie. Altrimenti anche una stagione da imbattuti rischia di trasformarsi in un enorme rimpianto. Per loro adesso ci sarà un'estate molto calda con entrambi che saranno protagonisti assoluti del mercato, il portoghese in direzione Madrid mentre l'italiano sogna il ritorno in patria.

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