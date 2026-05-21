A meno di grandi colpi di scena, dunque, José Mourinho tornerà sulla panchina del Real Madrid. Lo Special One, attualmente al Benfica, aveva già allenato i blancos una prima volta dal 2010 al 2013 vincendo 1 Liga, 1 Coppa di Spagna ed una Supercoppa Spagnola. Dopo stagioni molto complicate per il club madrileno, il portoghese avrà l'arduo compito di risollevare una squadra ed un ambiente molto demotivato, soprattutto per le vicende delle ultime settimane. Ma qualcuno pensa che il classe '63 non sia l'elemento giusto, ovvero l'ex bomber Jorge Valdano.

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Real Madrid, lo scetticismo di Jorge Valdano: "Serve una rivoluzione a livello di leadership"

Josési appresta a vivere la sua seconda avventura sulla panchina del Real Madrid . Il tecnico portoghese, dunque, prenderà il posto di Alvaro, protagonista di una annata non certo esaltante iniziata già sotto la guida di. Al suo arrivo, lo Special One troverà una squadra non certo nella sua forma migliore, soprattutto psicologica, dopo aver vissuto una nuova annata senza trofei e soprattutto dopo aver visto gli eterni rivali delalzare la Liga davanti ai loro occhi.

Un compito molto complicato per l'ex Inter e Roma ma certo non nuovo a sfide del genere. Tuttavia, qualcuno non ritiene il tecnico portoghese la persona giusto per risolvere i problemi del Real Madrid. Jorge Valdano, ex calciatore e attaccante dei blancos, ha infatti più di qualche dubbio su José Mourinho. O meglio, non è la nomina del nuovo allenatore la soluzione a tutti i problemi. Tutt'altro per l'ex bomber argentino.

VALENCIA, BARCELLONA - 20 APRILE: L'allenatore Jose Mourinho del Real Madrid festeggia dopo la partita finale di Copa del Rey tra Real Madrid e Barcellona all'Estadio Mestalla il 20 aprile 2011 a Valencia, in Spagna. Il Real Madrid ha vinto 1-0. (Foto di Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images)

Durante la presentazione del libro "366 calciatori di tutti i tempi che hanno fatto la storia", scritto dal giornalista Alfredo Relano, l'argentino ha dichiarato in merito: "Mourinho non sarà l'unico a risolvere tutti i problemi del Real Madrid. Bisognerà ingaggiare giocatori chiave. Ci vorrà anche una rivoluzione a livello di leadership all'interno dello spogliatoio, visti gli eventi passati".

Quando gli è stato chiesto quale consiglio darebbe a un tifoso del Real Madrid che sta pensando di abbandonare il club se l'allenatore portoghese dovesse tornare, Valdano ha risposto: "Resisti. Continuerò ad essere un tifoso del Real Madrid nonostante i disaccordi. Ci sono momenti belli, come ci sono anche momenti brutti e momenti tragici nella vita". Jorge Valdano nella sua carriera ha vestito la maglia madrilena dal 1984 al 1987 segnando 56 reti in 120 presenze totali. Ha anche allenato i blancos dal 1994 al gennaio del '96.

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