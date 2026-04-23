La Roma vuole una ala destra e si sta muovendo per portare in Serie A Kerim Alajbegovic, che ha fatto furore in Bosnia-Italia, e che è finito sotto i riflettori di mezza Europa. Il padre e agente del talento ha incontrato ieri il ds Massara e Pjanic, intermediario della trattativa.

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La Roma accellera per comprare Alajbegovic

Il ds Massara ha incontrato il padre del ragazzo

Lo abbiamo visto fare faville contro gli Azzurri nello spareggio che è valso alla Bosnia il Mondiale. Kerim Alajbegovic, ala destra, attualmente in forza al, piace a vari club, tra cui il Milan . In questa stagione, infatti, ha avuto numeri importanti con otto reti e tre assist in campionato. Gasperini , però, vuole una ala destra per la prossima stagione e la dirigenza della Roma sembra intenzionata ad accontentarlo, come ha rivelato la Gazzetta dello Sport.La Roma, quindi, ha deciso di accelerare. E, come scrive la Gazzetta dello Sport, ieri il ds del club giallorosso, Massara, ha pranzato a Roma con il padre e agente del classe 2007, Semin. Con loro, per fare da intermediario, c'era anche l'ex centrocampista della Roma, Miralem. A spingere il ragazzo a vestire la maglia giallorossa è anche un altro ex, Dzeko , che lo conosce e ha giocato con lui in nazionale.

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Le cifre e gli altri club interessati ad Alajbegovic

L'ingaggio non sarebbe un problema, anche perchè il giocatore non ha grandi richieste e l'offerta della Roma è buona: sotto un milione di euro, ma con crescita progressiva negli anni tra bonus e base fissa. Il problema è il Bayer Leverkusen: il club tedesco lo ha riacquistato dal Salisburgo per otto milioni. Le Aspirine, però, non intendono vendere a meno di 25/30 milioni: una cifra alta e bisognerà trattare.Sulle tracce del giovane talento, inoltre, ci sono anche altre società del nostro campionato: Napoli e Milan, infatti, hanno espresso il loro interesse per il bosniaco.

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