gli obiettivi di Pellegrini e le parole rilasciate a Coverciano

Giammarco Probo 20 aprile - 20:57

Il futuro di Lorenzo Pellegrini continua a essere avvolto da più di un interrogativo. Il capitano della Roma, punto di riferimento tecnico e carismatico della squadra, non ha ancora definito il proprio rinnovo contrattuale, alimentando dubbi e riflessioni sul suo destino in giallorosso. Una situazione che tiene in apprensione tifosi e ambiente, soprattutto alla luce delle aspettative riposte nel numero 7 romanista. Intervenuto a Coverciano in occasione dell’evento “Inside The Sport 2026”, Pellegrini ha affrontato anche il tema del suo futuro, lasciando intendere la volontà di trovare una soluzione ma senza sbilanciarsi sui tempi, ribadendo al contempo il forte legame con il club e la concentrazione totale sul finale di stagione.

Le dichiarazioni di Lorenzo Pellegrini — IL FUTURO DEL GIOCATORE -"In questo momento penso solo ad arrivare tra le prime quattro con la Roma, l'obiettivo principale è quello, sappiamo che è dura, ma non volgiamo mollare. L'anno scorso è stato un anno un po' particolare per questo ho chiesto al mio agente di lasciarmi fuori da ogni cosa durante questa annata".

LA PASSIONE PER IL CALCIO -"Io ho iniziato a giocare a calcio perchè è la mia passione. Per me, entrare in campo tutti i giorni per allenarmi è ciò che più desidero sin da bambino. A fine stagione parleremo e cercheremo quello che è meglio per me e lo valuteremo insieme, prendendo soprattutto la decisione migliore per me".

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Lorenzo Pellegrini è da anni uno dei volti simbolo della Roma, squadra con cui è cresciuto e si è affermato ai massimi livelli. Tornato in giallorosso nel 2017 dopo l’esperienza al Sassuolo, il centrocampista ha progressivamente assunto un ruolo sempre più centrale fino a diventare capitano nel 2021. Da allora è il punto di riferimento tecnico e carismatico della squadra, distinguendosi per continuità, leadership e capacità realizzativa, con numeri importanti sia in termini di presenze che di gol e assist.