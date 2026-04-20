La grande stagione del Sassuolo è merito anche del suo allenatore, Fabio Grosso

Giammarco Probo 20 aprile - 19:07

Il Sassuolo, dopo la splendida vittoria di questo weekend contro il Como, è già proiettato verso il prossimo impegno. La squadra neroverde guidata da Fabio Grosso rappresenta senza dubbio una delle sorprese più affascinanti del campionato italiano, come dimostra chiaramente la classifica. Merito di scelte di mercato azzeccate, di un gioco brillante e di un rendimento costante che ha permesso al club di stabilirsi nelle zone alte. Un risultato tutt’altro che scontato per una neopromossa, tornata in Serie A proprio quest’anno dopo la retrocessione di qualche stagione fa. Intanto, proprio Fabio Grosso è stato intervistato a Coverciano in occasione del premio “Inside The Sport 2026”, andato in scena oggi, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento della squadra.

Le dichiarazioni di Fabio Grosso — LE PAROLE DI GROSSO A COVERCIANO - "Tornare qui fa sempre un certo effetto, è un posto per me che mi fa pensare a dei ricordi stupendi".

L'ANNATA DEL SASSUOLO E GLI OBIETTIVI PER IL PROSSIMO ANNO -"Sono felicissimo di quello stanno facendo i ragazzi. Mancano ancora cinque partite e il traguardo è stato raggiunto, per noi questo è un qualcosa di incredibilmente bello. L'obiettivo è provare a continuare a fare delle partite in un campionato difficile, raccogliere più cose possibili cercando di migliorare e poi l'anno prossimo chissà fare ancora meglio".

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Le voci sul futuro dell'allenatore italiano — LE VOCI SU GROSSO -"Venire qui è stata una grande scelta, non ho rimpianti, sono felice e ho conosciuto una proprietà seria, con valori importanti, insieme abbiamo fatto due cavalcate per me importanti. Quest'anno le difficoltà sono anche aumentate e nonostante tutto abbiamo fatto una bellissima stagione, non era scontato, soprattutto da neopromossa. Ora ci godiamo questo presente bellissimo, poi ci sarà tempo per pensare al futuro".

L'INTERESSE DELLA FIORENTINA -"Sono stato accostate a squadre molto importanti, non posso non negare che fa piacere. Ma ripeto, sono focalizzato sul presente, perché è il presente che poi ti permette di ottenere cose belle nel futuro. Rimango con i piedi per terra, poi quello che succederà dopo nessuno può saperlo, ci sarà tempo per riflettere e vedere, ora penso solo a finire la stagione con il Sassuolo".