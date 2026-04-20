Dopo circa un mese trascorso a Bruxelles, il centravanti ritorna a Napoli con un futuro in sospeso. In attesa che ritrovi la sua forma migliore, non si escludono provvedimenti seri da parte della società

Francesco Lovino Redattore 20 aprile - 10:29

Un fulmine a ciel sereno, in piena regola con le temperature che aumentano vistosamente, ma sempre senza lasciare del tutto sereni. Romelu Lukaku ha fatto touchdown a Napoli, dopo essere atterrato con un volo privato nel capoluogo campano. Dal 20 marzo al 20 aprile, è stato senza dubbio un mese turbolento per il belga, atteso continuamente dalla società e da Antonio Conte, rimasti scottati dai mancati preavvisi dell'attaccante.

Napoli-Lukaku, la resa dei conti — Una linea dritta da tracciare e delle conclusioni a cui giungere, in un senso o nell'altro. È così che si fa in questi casi, quando ai mancati richiami del datore di lavoro, si risponde in maniera intermittente. Romelu Lukaku è di nuovo a Napoli dopo che il 20 marzo scorso era rimasto per tutti e 90 i minuti a guardare i suoi dalla panchina, senza che il "suo" allenatore lo avesse schierato.

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Il Napoli, infatti, esigeva che Lukaku rientrasse già durante la sosta per le nazionali di fine marzo, quando era ben inteso che non sarebbe tornato utile alla causa del Belgio. I suoi problemi fisici, invece, sono rimasti sotto osservazione di un preparatore personale che lo ha seguito quotidianamente a Bruxelles. Ora, ci si attende un confronto che possa chiarire le cose prima delle ultime 5 partite in programma. Un confronto che potrebbe anche essere l'ultimo.

Lukaku, sarà addio? — Tra le ipotesi da mettere in preventivo per questa assenza forzata c'è una multa o, chissà, il "fuori rosa". Chiaramente, in quest'ultimo caso soprattutto, si potrebbe arrivare alle vie legali laddove Lukaku si dimostrasse contrario alla decisione della società. Intanto, però, occorre stilare una tabella di lavoro che consenta al classe 1993 di rimettersi in carreggiata, al pari dei suoi compagni di squadra. Inoltre, ci si domanda che ne sarà di Lukaku nel prossimo futuro.

Difficile pensare a una permanenza in Campania, dopo che alla rete col Verona, hanno fatto seguito appena 7 minuti giocati col Torino e le panchine con Lecce e Cagliari. Anche di questo si parlerà nel confronto con Antonio Conte e la società. Per ora, intanto, Lukaku pensa a rimettersi in sesto per il prossimo Mondiale, a costo di tornare nuovamente in Belgio, con buona pace del Napoli e sperando nella diplomazia del suo agente Federico Pastorello.