Dopo la partita di ieri contro il Pisa, De Rossi ha pronunciato le seguenti parole : "Virtualmente abbiamo conquistato la salvezza. Essere ipocriti non serve a niente. Adesso dobbiamo continuare a fare punti e rispettare la maglia che indossiamo. A Genova mi sento felice sia per il posto che per l'umore attorno a noi. Abbiamo disputato una metà di stagione bellissima. Ottenere la salvezza con cinque turni d'anticipo vuol dire che abbiamo fatto un ottimo lavoro". Successivamente ha voluto elogiare il giovane Amorim : "È fantastico e ha sempre lavorato bene. Sa fare partite sporche ma anche dare della qualità ed oggi ha mostrato un assaggio del giocatore che potrà diventare".

Non manca, poi, un piccolo rimprovero nei confronti di Colombo, il quale ha calciato il rigore della vittoria nonostante non fosse lui il rigorista designato. Le parole di De Rossi: "Sono contento per il suo gol, ma ci sono regole che vanno rispettate. Se in allenamento proviamo i rigori con Østigard ma poi si fa altro in campo, allora non va bene. Ovviamente sono felice che abbia segnato ed i collaboratori, in panchina, mi hanno detto di restare calmo. Tuttavia, se l'avesse sbagliato quando invece avrebbe dovuto tirare un altro giocatore, allora si sarebbe venuta a creare una situazione molto difficile da gestire". In conclusione, l'ex centrocampista ha parlato di Baldanzi: "Giocatore che dà tanta qualità e gli ho consigliato di restare qui. Ne ho parlato sia con lui che con la società. Poi il mercato ha mille vie ed ora è presto per dire quale sarà la decisione finale".