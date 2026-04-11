L’episodio chiave è avvenuto nel finale del primo tempo all'Olimpico: dopo un duro contrasto di gioco con Aebischer, Pellegrini ha immediatamente avvertito una fitta al flessore della coscia destra. Nonostante il dolore, il centrocampista ha stretto i denti fino al duplice fischio dell'arbitro per non sprecare uno slot di sostituzioni, ma la sua partita è finita lì. Al rientro dagli spogliatoi per la ripresa, il tecnico ha dovuto inserire Stephan El Shaarawy al suo posto. Dopo gli esami il risultato è risultata una lesione al flessore della gamba e stop per almeno un mese per il capitano giallorosso.
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Lesione al Flessore per Pellegrini: un mese di stop e Derby con la Lazio a rischio
Quante partite salterà?—
Potrebbero essere 4 le giornate che salterà Lorenzo Pellegrini, rispettivamente con: Atalanta, Bologna, Fiorentina e Parma, con le condizioni che saranno poi da valutare per il Derby che potrebbe rivelarsi decisivo contro la Lazio in programma per il 17 maggio. Il tecnico dei capitolini dovrà fare a meno del capitano per il rush finale nella lotta per un posto in Champions League, in particolare nello scontro diretto contro la Dea di Raffaele Palladino.
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Per Pellegrini si tratta dell'ennesimo stop forzato di una carriera spesso segnata da problemi fisici, l'ultimo dei quali lo aveva già costretto a fermarsi per diverse settimane lo scorso dicembre. Ora però lascia Gasp e la Roma nel momento più delicato della stagione.
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