Il capitano della Roma ha accusato un problema muscolare alla gamba destra nei minuti finali del primo tempo non facendo poi rientro in campo nella ripresa e destando preoccupazioni tra staff e tifosi. Sono attesi oggi gli esami strumentali

L’episodio chiave è avvenuto nel finale del primo tempo all'Olimpico: dopo un duro contrasto di gioco con Aebischer, Pellegrini ha immediatamente avvertito una fitta al flessore della coscia destra. Nonostante il dolore, il centrocampista ha stretto i denti fino al duplice fischio dell'arbitro per non sprecare uno slot di sostituzioni, ma la sua partita è finita lì. Al rientro dagli spogliatoi per la ripresa, il tecnico ha dovuto inserire Stephan El Shaarawy al suo posto. Dopo gli esami il risultato è risultata una lesione al flessore della gamba e stop per almeno un mese per il capitano giallorosso.