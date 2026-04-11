derbyderbyderby calcio italiano serie a Lesione al Flessore per Pellegrini: un mese di stop e Derby con la Lazio a rischio

Ultim'ora

Lesione al Flessore per Pellegrini: un mese di stop e Derby con la Lazio a rischio

Pellegrini
Il capitano della Roma ha accusato un problema muscolare alla gamba destra nei minuti finali del primo tempo non facendo poi rientro in campo nella ripresa e destando preoccupazioni tra staff e tifosi. Sono attesi oggi gli esami strumentali
Luigi Mereu

L’episodio chiave è avvenuto nel finale del primo tempo all'Olimpico: dopo un duro contrasto di gioco con Aebischer, Pellegrini ha immediatamente avvertito una fitta al flessore della coscia destra. Nonostante il dolore, il centrocampista ha stretto i denti fino al duplice fischio dell'arbitro per non sprecare uno slot di sostituzioni, ma la sua partita è finita lì. Al rientro dagli spogliatoi per la ripresa, il tecnico ha dovuto inserire Stephan El Shaarawy al suo posto. Dopo gli esami il risultato è risultata una lesione al flessore della gamba e stop per almeno un mese per il capitano giallorosso.

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365.

Roma Lazio
ROMA, ITALIA - 21 SETTEMBRE: Il giocatore dell'AS Roma Lorenzo Pellegrini festeggia dopo aver segnato il primo gol per la sua squadra durante la partita di Serie A tra SS Lazio e AS Roma allo Stadio Olimpico il 21 settembre 2025 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Quante partite salterà?

—  

Potrebbero essere 4 le giornate che salterà Lorenzo Pellegrini, rispettivamente con: Atalanta, Bologna, Fiorentina e Parma, con le condizioni che saranno poi da valutare per il Derby che potrebbe rivelarsi decisivo contro la Lazio in programma per il 17 maggio. Il tecnico dei capitolini dovrà fare a meno del capitano per il rush finale nella lotta per un posto in Champions League, in particolare nello scontro diretto contro la Dea di Raffaele Palladino.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi su Bet365.

Streaming gratis
Live Streaming

Per Pellegrini si tratta dell'ennesimo stop forzato di una carriera spesso segnata da problemi fisici, l'ultimo dei quali lo aveva già costretto a fermarsi per diverse settimane lo scorso dicembre. Ora però lascia Gasp e la Roma nel momento più delicato della stagione.

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365.

Leggi anche
Tra fisicità e talento: il piano del Milan per arginare le insidie dell’Udinese
Inter, Sommer sul doppio obiettivo: “Vogliamo scudetto e Coppa Italia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA