Tra la felicità e la tensione nel post-partita: la vittoria non fa allontanare le nuvole dopo le parole del senior advisor giallorosso sul tecnico

Giammarco Probo 11 aprile - 10:29

Dopo le dichiarazioni molto dure di Claudio Ranierinel prepartita di Roma-Pisa, il tecnico Gasperini ha replicato in maniera convincente, sia sul campo sia nel post-gara ai microfoni di Sky Sport e DAZN. Grazie alla vittoria casalinga di ieri sera, i giallorossi salgono momentaneamente al sesto posto con 57 punti, in attesa delle sfide di questa sera tra Atalanta e Juventus e del posticipo di domani tra Como e Inter.

Le dichiarazioni di Gasperini a Sky Sport dopo la vittoria — LA SODDISFAZIONE DOPO LA VITTORIA -"Sono contento, sì, le partite in Serie A non sono mai facili. Abbiamo giocato con molta attenzione siamo partiti bene, la squadra è stata brava a reagire dopo Milano. Questi sono tre punti importanti per la nostra classifica".

IL PUNTO D'INCONTRO NEL FUTURO - "Non parlo di altre squadre, parlo solo della mia. Con Ranieri ci vedremo la prossima settimana, non ci sono mai stati screzi con lui. Le sue parole? Sono contento del 3-0 di questa sera e della classifica".

IL RAPPORTO CON RANIERI - "Sono molto attento alla prestazione della partita e alle sei gare che mancano, è un periodo delicato per tutti, dovremmo dare il massimo per tornare in Champions League".

GLI ELOGI A MALEN -"Malen ha giocato in tante grandi squadre, è un giocatore di valore. Ero molto convinto che avrebbe segnato molto, è un giocatore forte. Sono contento anche per la crescita degli altri ragazzi, penso a Pisilli e a chi è meno giovane come Hermoso, ma tutti stanno dando il loro meglio per il bene della Roma".

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La risposta di Gasperini a Dazn su Ranieri — IL PUNTO DI VISTA SULLE PAROLE DI RANIERI - "C'è un'ottima unione tra noi, questo senza dubbio. Poi è chiaro, magari alcuni giocano un po' meno e non puoi essere felicissimo. Tutti stanno facendo comunque un bellissimo percorso, alcuni in modo molto positivo. L'impatto con la squadra è stato veramente notevole, importante, e cerchiamo di chiuderlo nel migliore dei modi in queste sei partite".

IL PENSIERO DI GASPERINI - "Mancano sei giornate alla fine, quindi ci sono delle priorità. Dobbiamo pensare a noi che è la cosa più importante. L'obiettivo è sempre quello di fare squadre forti. Poi, quando riesci ad avere delle squadre importanti, che danno, a maggior ragione, un terzo importante, come la Roma, dopo viene tutto di conseguenza".