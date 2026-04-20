L'annata di Riccardo Orsolini e le sue idee su come potrebbe ripartire la nostra nazionale

Giammarco Probo 20 aprile - 19:49

Il momento in casa Bologna è tutt’altro che positivo. La squadra allenata da Vincenzo Italiano, dopo la pesante eliminazione dall’Europa League per mano dell’Aston Villa, ha incassato ieri l’ennesima sconfitta stagionale. I rossoblù sono usciti dall’Allianz Stadium di Torino senza punti, battuti 2-0 dalla Juventus guidata da Spalletti.

Per il club emiliano, dopo stagioni ricche di soddisfazioni, questo rappresenta un’annata decisamente più complicata: a poche giornate dal termine, infatti, gli obiettivi sembrano ormai sfumati. A commentare il momento difficile è stato anche Riccardo Orsolini, storica bandiera rossoblù, presente all’evento “Inside The Sport 2026” a Coverciano, dove ha parlato alla stampa delle recenti difficoltà e dei risultati deludenti della squadra.

Le dichiarazioni di Orsolini a Coverciano — LA SITUAZIONE DEL BOLOGNA -"Stiamo sentendo sulle gambe il fatto che giochiamo due volte a settimana. Adesso avremo un finale di stagione molto importante, con un calendario ostico e tosto, ma ce la metteremo tutta per fare bene e regalare qualche gioia ai nostri tifosi".

SULLA STAGIONE QUASI TERMINATA -"Abbiamo ancora cinque partite. Ci sono ancora 15 punti a disposizione. Vogliamo chiudere in maniera dignitosa la stagione, dobbiamo riuscirci dopo un'annata non di certo come le scorse".

PENSIERO SUL PREMIO A COVERCIANO -"I premi fanno sempre bene e piacere, vuol dire che stai facendo qualcosa di buono. Fa piacere vedere ex compagni, arbitri e giornalisti a Coverciano".

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La crisi dell'Italia e l'annata del calciatore rossoblù — LA CRISI DELLA NAZIONALE - "Il nostro calcio italiano deve ripartire dai giovani, dalle basi e bisogna ricominciare dai settori giovanili. Non sono nessuno però a poter dare consigli. I talenti ci sono senza nessun dubbio, tocca solo dare loro minuti sulle gambe e fiducia come fanno altre nazioni".

IL CT DA CUI RIPARTIRE - " Non mi sembra il momento opportuno per parlarne ma l'Italia merita soddisfazioni e merita di giocare i Mondiali nei prossimi anni vedendo soprattutto la storia che ha".

L'ANNATA DI RICCARDO ORSOLINI -"Nelle scorse annate partivo bene per finire male, ora sta accadendo l'esatto opposto. Finire bene sarebbe importante per me. I gol li ho sempre fatti, quest'anno sono arrivato a 12 in totale. Vorrei segnare di più ed essere più continuo che è la variabile che quest'anno mi è mancata, devo ammetterlo".