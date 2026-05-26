I Leoni affrontano l'ennesima crisi societaria: la DFB pretende garanzie economiche per concedere il via libera
Rissa da derby Bayern-Monaco 1860: i residenti della zona si ribellano agli ultras
Mentre i giocatori si godono le vacanze prima della ripresa degli allenamenti fissata per il 28 giugno, le stanze dei bottoni del club di Giesing tremano. Il Monaco 1860 sta per affrontare l'ennesima estate turbolenta della sua tormentata storia recente. Secondo quanto rivelato da un'indagine della Bild, lo storico club tedesco si trova in una situazione d'emergenza assoluta: manca la prova di liquidità necessaria per ottenere la licenza d'iscrizione alla prossima stagione di terza divisione.
La Federazione calcistica tedesca (DFB) è stata categorica e ha fissato una scadenza perentoria. Entro il 3 giugno, il club bavarese dovrà dimostrare la disponibilità immediata di ben 2,7 milioni di euro. Senza questo documento, il futuro professionistico dei Leoni rischierebbe di evaporare anzitempo. E come se non bastasse, vanificherebbe la programmazione di una rosa profondamente rinnovata dall'amministratore delegato Manfred Paula, che stava faticosamente cercando di ripartire dopo un deludente ottavo posto in campionato e la recente batosta in Coppa di Stato contro il Würzburg.
Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui
Il rebus Ismaik e l'ombra dell'addioNelle passate stagioni, i deficit di bilancio e le improvvise falle finanziarie erano sempre stati ripianati senza troppi complimenti dal controverso investitore giordano Hasan Ismaik. Questa volta, però, il meccanismo si è inceppato. Dopo il clamoroso fallimento della vendita delle sue quote azionarie durante la scorsa estate, i rapporti tra il socio di maggioranza e l'ambiente sono ai minimi storici. Ad oggi, appare tutt'altro che scontato che Ismaik decida di staccare l'ennesimo assegno per salvare il club dal baratro.
Questo muro contro muro costringe il Monaco 1860 a esplorare freneticamente vie alternative per certificare la stabilità economica richiesta dalla federazione, aprendo scenari che potrebbero cambiare radicalmente l'assetto societario.
Monaco 1860: Thomas Hitzlsperger e i piani alternativiSul tavolo dei dirigenti ci sono principalmente due strade, ma entrambe tortuose. La prima porta a un clamoroso cambio della guardia azionaria: l'ex centrocampista della nazionale tedesca, Thomas Hitzlsperger, ha recentemente confermato il proprio forte interesse a subentrare a Ismaik. Una mossa che farebbe respirare i tifosi ma che richiede obbligatoriamente il via libera scritto dei soci del club.
Caricamento post Instagram...
Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui
© RIPRODUZIONE RISERVATA