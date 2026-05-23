Nel corso della giornata odierna, il Bayern Monaco vincitore della Bundesliga e lo Stoccarda si contenderanno la coppa
Bayern Monaco campione di Germania! Parte la festa all'Allianz Arena
DFB-Pokal, stasera la finale
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Manca sempre meno alla partita della giornata odierna che metterà in palio la DFB-Pokal, vale a dire la coppa nazionale tedesca. Infatti, a contendersi il trofeo saranno il Bayern Monaco e lo Stoccarda. Da una parte troviamo i vincitori della Bundesliga allenati dal belga Vincent Kompany. Dall'altra, invece, c'è la squadra allenata da Sebastian Hoeneß che punta ad un back-to-back, ovvero vincere la coppa per la seconda volta di fila. La partita comincerà alle ore 20:00 e si disputerà presso l'Olympiastadion di Berlino. In attesa che l'incontro abbia inizio, riviviamo cinque delle finale più indimenticabili nella storia della competizione.
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