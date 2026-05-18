Nello stesso giorno in cui Marcus Thuram schernisce il Milan nel corso dei festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter, in Germania è successo la stessa cosa, ma a parti invertite. Durante la festa del Bayern Monaco per la conquista della Bundesliga, i tifosi rivali del Monaco 1860 hanno deciso di prendersi la scena con una coreografia che è diventata virale nel giro di pochi minuti.

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MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 17 MAGGIO: Giocatori e staff del Bayern Monaco mostrano il trofeo della Bundesliga alla folla durante la cerimonia ufficiale di premiazione a Marienplatz il 17 maggio 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Adam Pretty/Getty Images)

Bundesliga, tifosi del Monaco 1860 mostrano la bandiera del Bayern durante i festeggiamenti dei bavaresi ma...

Con la stagione di Bundesliga terminata per ilè tempo di festa. Archiviato il quinto anello consecutivo, i bavaresi si sono ritrovati con i tifosi per le strade di Monaco per festeggiare il nuovo trionfo. Ebbene, quello che è successo durante la parata ha davvero dell'incredibile tanto che alcuni ne stanno già parlando come "lo sfottò dell'anno". Ma i protagonisti non sono stati i tifosi dei "Giganti", bensì quelli dei rivali del

Alcuni sostenitori di quest'ultima realtà, infatti, si sono intrufolati tra le ali di folla festante, esibendo quello che a prima vista sembrava semplicemente uno stendardo con lo stemma del Bayern ma in realtà nascondeva altro dato che ai bordi del logo era presente la scritta: "FC Bauern Hurensöhne", ovvero "contadini figli di putt**a'. Sul logo era stata inoltre scritta con un pennarello nero anche la cifra “1860”, riferimento esplicito al club storico rivale cittadino.

🇩🇪 Non importa la differenza di peso e categoria. Un derby è un derby.



Fu così che i tifosi del Monaco 1860 introdussero uno striscione alla festa altrui.



Il significato? Bauren Hurenson, ovvero contadini con la mamma meretrice..



CALCIO pic.twitter.com/nwSkilSAh4 — Sottoporta (@Sottoporta_ICI) May 18, 2026

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Quando ormai il telo era ben visibile, lo speaker Stephan Lehmann è stato avvisato dal capitano Manuel Neuer della situazione. A quel punto ha provato a correre ai ripari rivolgendosi ai tifosi: “Potreste abbassare un attimo il telo, perché sotto non si vede nulla. Per favore, richiudetelo un momento”. Ma proprio in quell’istante il maxi striscione è stato inquadrato dalle telecamere. Così, i tifosi del Monaco 1860 sono riusciti a trasformare la festa del Bayern in una beffa. Bayern Monaco, per ricordare, tornerà in campo sabato per la finale di Coppa di Germania contro lo Stoccarda.