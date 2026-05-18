Durante i festeggiamenti dei bavaresi per la conquista della Bundesliga, i tifosi dei Lowen hanno deciso di giocare un bello scherzo ai campioni
Bayern Monaco campione di Germania! Parte la festa all'Allianz Arena
Nello stesso giorno in cui Marcus Thuram schernisce il Milan nel corso dei festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter, in Germania è successo la stessa cosa, ma a parti invertite. Durante la festa del Bayern Monaco per la conquista della Bundesliga, i tifosi rivali del Monaco 1860 hanno deciso di prendersi la scena con una coreografia che è diventata virale nel giro di pochi minuti.
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Bundesliga, tifosi del Monaco 1860 mostrano la bandiera del Bayern durante i festeggiamenti dei bavaresi ma...Con la stagione di Bundesliga terminata per il Bayern Monaco è tempo di festa. Archiviato il quinto anello consecutivo, i bavaresi si sono ritrovati con i tifosi per le strade di Monaco per festeggiare il nuovo trionfo. Ebbene, quello che è successo durante la parata ha davvero dell'incredibile tanto che alcuni ne stanno già parlando come "lo sfottò dell'anno". Ma i protagonisti non sono stati i tifosi dei "Giganti", bensì quelli dei rivali del Monaco 1860.
Alcuni sostenitori di quest'ultima realtà, infatti, si sono intrufolati tra le ali di folla festante, esibendo quello che a prima vista sembrava semplicemente uno stendardo con lo stemma del Bayern ma in realtà nascondeva altro dato che ai bordi del logo era presente la scritta: "FC Bauern Hurensöhne", ovvero "contadini figli di putt**a'. Sul logo era stata inoltre scritta con un pennarello nero anche la cifra “1860”, riferimento esplicito al club storico rivale cittadino.
🇩🇪 Non importa la differenza di peso e categoria. Un derby è un derby.— Sottoporta (@Sottoporta_ICI) May 18, 2026
Fu così che i tifosi del Monaco 1860 introdussero uno striscione alla festa altrui.
Il significato? Bauren Hurenson, ovvero contadini con la mamma meretrice..
CALCIO pic.twitter.com/nwSkilSAh4
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Quando ormai il telo era ben visibile, lo speaker Stephan Lehmann è stato avvisato dal capitano Manuel Neuer della situazione. A quel punto ha provato a correre ai ripari rivolgendosi ai tifosi: “Potreste abbassare un attimo il telo, perché sotto non si vede nulla. Per favore, richiudetelo un momento”. Ma proprio in quell’istante il maxi striscione è stato inquadrato dalle telecamere. Così, i tifosi del Monaco 1860 sono riusciti a trasformare la festa del Bayern in una beffa. Bayern Monaco, per ricordare, tornerà in campo sabato per la finale di Coppa di Germania contro lo Stoccarda.
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