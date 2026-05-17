In queste ultime settimane frenetiche che chiudono la stagione calcistica dei club, i vari campionati in giro per l'Europa stanno regalando piccoli gioielli nascosti. La Bundesliga è terminata e le sorprese sono state ben poche. Il Bayern Monaco ha vinto lo scudetto con molte giornate di anticipo, concludendo un singolo campionato col record di 122 reti segnate. Le poco attrezzate Heidenheim e St. Pauli hanno lasciato la massima divisione e per la lotta europea, solo Stoccarda e Hoffenheim dei brillanti Sebastian Hoeneß e Christian Ilzer hanno sorpreso con le loro qualificazioni in Champions e Europa League. Tuttavia, gli esiti finali della 2. Bundesliga hanno lasciato più di qualcuno a bocca aperta. Se lo Schalke era obbligato a trionfare con ampio distacco, la qualificazione diretta dell'Elversberg non era per nulla scontata.

SPIESEN-ELVERSBERG, GERMANIA - 17 MAGGIO: Lukas Petkov dell'SV Elversberg lancia un bicchiere di bevanda durante i festeggiamenti per la promozione della squadra in Bundesliga, in occasione della partita di 2. Bundesliga tra SV 07 Elversberg e SC Preußen Münster all'Ursapharm-Arena di Spiesen-Elversberg, Germania, il 17 maggio 2026. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

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L'Elversberg giocherà in Bundesliga nella stagione '26-'27

SV Elversberg have reached the Bundesliga for the first time in history.



The club originate from a small town of less than 8,000 people 👏🇩🇪 pic.twitter.com/M84q2iANu3 — B/R Football (@brfootball) May 17, 2026

Il club che esordirà nella prima divisione tedesca appartiene ad un piccolo comune che conta circa 13.000 abitanti. Spiesen-Elversberg, prossima alla più celebre, trova il suo posto lungo il fiume Saar, confine naturale tra Francia e Germania. L'impresa compiuta dall'Elversberg è epocale, considerando che la squadra tedesca militava in quarta divisione fino a soli quattro anni fa. Dalè stata una scalata unica che li ha condotti a risultati importanti negli ultimi anni. Già durante l'annata passata il club ha sfiorato la promozione, perdendo contro l'Heidenheim nei playoff. Gran parte del merito va al dirigente, che dopo un servizio impeccabile di 8 anni, è stato ricompensato con la nomina di direttore sportivo del Borussia Dortmund. Il proprietario della squadra è Frank Holzer, membro della famiglia Holzer, celebre in quanto fondatrice di Ursapharm, un'azienda farmaceutica.

L'Elversberg ha chiuso il campionato con un secco 3-0 al Preußen Münster (retrocesso). Le reti siglate sono state fondamentali per la promozione. Infatti, il club ha terminato la 2. Bundesliga a pari punti col Paderborn, ma la differenza reti ha premiato proprio la squadra di Vincent Wagner. Il Paderborn si giocherà la promozione nel classico playoff/playout in programma contro il Wolfsburg. A brillare nell'Elversberg sono stati il difensore Maximilian Rohr, il centrocampista Lukas Petkov (13 reti, capocannoniere del club) e il talento Bambasé Conté in prestito dall'Hoffenheim.

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