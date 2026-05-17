I bianconeri d'Austria hanno portato a termine un'impresa rara ai giorni nostri: lo scudetto appena vinto fa sognare molte piccole realtà del calcio europeo

Pietro Rusconi
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Il Lask Linz è stato capace di compiere un'impresa che solo Sturm Graz e Austria Vienna sono stati in grado di portare a termine. Il Red Bull Salisburgo ha sempre conquistato il campionato austriaco tranne in qualche occasione. I bianconeri di Graz hanno strappato il titolo ai bibitari nel 2010-11, 2023-24 e 2024-25. I violetti della capitale invece hanno trionfato in Bundesliga nel lontano 2012-13. Per tutti i seguenti anni, dalla stagione 2008-09, lo scudetto mitteleuropeo è andato in favore della corazzata della proprietà Red Bull. Eppure, quest'anno ha avuto la meglio un'altra squadra ancora, segno che la favole nel calcio possono spuntare da un momento all'altro. Certo, c'è bisogno di programmazione e visione ma quando si vede arrivare una squadra sconosciuta ai vertici, l'effetto sorpresa è davvero enorme. Il Lask Linz non vinceva la Bundesliga dal 1964-65 e ha coronato la strepitosa stagione con l'aggiunta della Coppa nazionale.

ACF Fiorentina v LASK - UEFA Conference League 2024/25 League Phase MD5

ACF Fiorentina v LASK - UEFA Conference League 2024/25 League Phase MD5
FIRENZE, ITALIA - 12 DICEMBRE: Filip Stojkovic del LASK FC lotta per il pallone con Moise Kean dell'ACF Fiorentina durante la partita della sesta giornata della fase a gironi di UEFA Europa League 2024/25 tra ACF Fiorentina e LASK allo Stadio Artemio Franchi il 12 dicembre 2024 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

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La meravigliosa annata del Lask Linz

Bianconero come lo Sturm Graz, il Lask ha aspettato il momento giusto della stagione per mettere lo sprint. Nella parte della stagione regolare (terminata in marzo), i nuovi iridati austriaci hanno concluso al terzo posto, dietro i campioni del passato ovvero, Sturm e RB. Tuttavia, nel round delle sfide per il titolo, ovvero un mini girone ridotto a 6 squadre e lungo 10 partite, il Lask ha preso il comando della Bundesliga.

Il primo maggio ha trionfato anche nella OFB Cup, con un netto 2-4 sull'Altach. Nella giornata di oggi si è disputata l'ultima giornata valida per il girone delle migliori 6. Il club di Linz aveva un match abbastanza favorevole contro l'Austria Vienna e infatti ha portato a casa un netto 3-0, grazie alle reti di Mbuyamba, Adeniran e Bogarde. Con i tre punti, il Lask ha raggiunto quota 39, a +2 sul Graz. Per entrambi l'estate sarà il momento dei preliminari di Champions League. Adeniran con i suoi 10 gol, è stato uno degli uomini chiave per Dietmar Kuhbauer. Il capocannoniere di squadra invece è stato il nigeriano Moses Usor con 13 marcature, superato in campionato solo da Mutandwa (14) e Kiteishvili (15).

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