Poco meno di un mese fa, a Karvina si piangeva di gioia. La squadra della piccola città moravo-slesiana aveva appena battuto l'FK Jablonec per 3-1, alzando al cielo la Coppa Nazionale. Unico e prestigioso trofeo della sua storia. Una favola calcistica nata nel 2015/16, anno della prima storica promozione in massima serie, e culminata con un trionfo inaspettato. Peccato che, mentre la squadra festeggiava in campo, sopra le loro teste si stesse già scatenando la tempesta perfetta.

Dietro le quinte, la polizia locale lavorava da ben tre anni a fari spenti su una fitta rete di frodi sportive e scommesse clandestine. Un'inchiesta mastodontica, la più grande mai vista nel calcio ceco, che ha portato all'apertura di 47 procedimenti disciplinari e all'incriminazione di 32 persone. Questo lunedì è arrivata la sentenza che ha gelato il club.

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Mano pesante della Federazione: colpito anche il sindaco

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Karvina, il rebus Europa e le speranze di ricorso

La Federazione calcistica ceca (FACR) non ha avuto nessuna pietà e ha deciso di estirpare il problema alla radice. Come riporta Kicker, il Karvina è stato condannato allanella serie inferiore, accompagnata da una multa pesantissima daIl terremoto però non si ferma al campo da gioco e travolge anche la politica locale. Il sindaco di Karvina,, è stato pesantemente sanzionato con una multa di 125.000 euro e, soprattutto, con un'interdizione di dodici anni dal mondo del calcio. L'accusa per lui è pesante: avercon l'operato degli arbitri. Nel mirino della giustizia sportiva sono finiti anche, sospesi e multati per cifre che sfiorano i. Le indagini hanno accertato che le violazioni più gravi riguardanoper la lotta salvezza giocate nel 2024. Praticamente, un intero sistema truccato.Cosa succede ora? Paradossalmente, il Karvina dovrebbe riuscire a tenere in bacheca la coppa appena vinta, dato che i reati contestati si riferiscono al campionato di due anni fa. Il vero punto di domanda riguarda il futuro europeo. Sul campo, la squadra si sarebbe guadagnata il pass perma è evidente che adesso l'ultima parola spetta alla UEFA . Difficile che a Nyon chiudano un occhio davanti a una storia di calcioscommesse di questa portata.

Al club resta un'ultima carta da giocare: la dirigenza dell'MFK Karvina ha già fatto sapere che presenterà ricorso per tentare di ribaltare una sentenza che, al momento, cancella anni di miracoli sportivi.

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