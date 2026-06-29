Andare allo stadio con i propri figli sta diventando un lusso, e non solo per una questione di prezzi. A Siviglia è scoppiata una vera e propria bufera dopo il lancio della nuova campagna abbonamenti per la stagione 2026/27. La Federazione dei club dei tifosi "San Fernando" ha alzato la voce per difendere la fascia più debole del tifo: i bambini e i ragazzi che usufruiscono dei pacchetti famiglia.

Al centro della polemica c’è la cosiddetta "regola delle 14 partite", una norma introdotta dalla dirigenza per riempire le tribune del Ramón Sánchez-Pizjuán ed evitare i troppi seggiolini vuoti visti l'anno scorso. In sostanza, se non ti presenti (o non cedi il posto) ad almeno 14 match di campionato, perdi i diritti alle promozioni e rischi di pagare l'abbonamento dell'anno successivo a prezzo pieno, quasi fossi un nuovo socio. Un'idea che sulla carta punta a premiare la fedeltà, ma che nella realtà si sta trasformando in una trappola economica per tantissimi genitori.

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Siviglia, orari impossibili e punizioni finanziarie

I rappresentanti dei tifosi lo hanno spiegato chiaramente, senza troppi giri di parole: questa regola è un danno ingiustificato per i minori. Il motivo è banale quanto concreto. Molte partite vengono programmate dalla Liga in orari serali o nei giorni feriali, rendendo impossibile per un bambino restare sugli spaltiquando il giorno dopo lo aspetta la scuola.

SIVIGLIA, SPAGNA - 24 GENNAIO: Veduta generale dell'esterno dello stadio prima della partita di LaLiga EA Sports tra Siviglia FC e Athletic Club allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan il 24 gennaio 2026 a Siviglia, Spagna. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

La situazione si complica maledettamente per chi non abita nel centro di Siviglia. Le famiglie che viaggiano dalla provincia o da altre zone dell'Andalusia devono affrontare ore di macchina per raggiungere lo stadio, una fatica enorme se abbinata ai ritmi scolastici dei ragazzi. Per i club dei sostenitori del club, tradurre tutto questo in una penalizzazione economica significa punire i giovani solo perché sono minorenni e hanno giustamente altre priorità.

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"I sentimenti non si negoziano"

La richiesta ufficiale inviata alla società è netta: bisogna azzerare queste condizioni e ripensare la struttura della campagna. Nessuno nega che lo stadio debba essere pieno, ma farlo pesare sulle tasche delle famiglie che cresconoè la via più sbagliata. "I sentimenti dei nostri figli non sono negoziabili", si legge nella nota appassionata della Federazione. La palla adesso passa alla dirigenza del Siviglia, chiamata a decidere se ascoltare la propria gente o tirare dritto, rischiando però di allontanare dallo stadio proprio la nuova generazione di cuori biancorossi.

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