Il mercato del Como non intende porsi limiti dopo la sensazionale cavalcata che ha portato la squadra di Cesc Fàbregas a conquistare un incredibile quarto posto in Serie A e il pass diretto per la prossima Champions League. L'ultimo, grande obiettivo della dirigenza lombarda risponde al nome di Geny Catamo, esterno offensivo classe 2001 in forza allo Sporting Lisbona.

Secondo Abola, il Como ha rotto gli indugi presentando una prima, ricca offerta ufficiale sulla base di 25 milioni di euro. La dirigenza della SAD portoghese, presieduta da Frederico Varandas, ha risposto con un secco "no", ma la trattativa è tutt'altro che naufragata. I dettagli filtrati nelle ultime ore indicano che il Como ha già pronte cifre al rialzo per convincere i portoghesi, forti anche di un budget continentale che tra premi Uefa e diritti tv garantirà al Como un tesoretto compreso tra i 35 e i 50 milioni di euro.

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui

I numeri del "Faraone" che hanno stregato Fàbregas

Geny Catamo è reduce dalla miglior stagione della sua carriera. Diventato un punto fermo dello Sporting dopo i passati prestiti a, il nazionale mozambicano ha vissuto un 2025/26 da protagonista assoluto sia in campionato (dove ha collezionato) sia in Champions League, mettendosi in luce come nella storica vittoria dei portoghesi contro il PSG.

Geny Catamo dello Sporting Lisbona durante la partita della prima tappa dei quarti di finale della UEFA Champions League 2025/26 tra lo Sporting Lisbona e Arsenal giocata all'Estadio Jose Alvalade il 07 aprile 2026 a Lisbona, Portogallo (Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images)

Fàbregas vede nel numero 10 dello Sporting l'innesto perfetto per qualità e duttilità, un profilo ideale per sostituire i partenti o finanziare i prossimi movimenti, considerando che il Real Madrid riscatterà Nico Paz per 9 milioni di euro e che altri gioielli come Lucas da Cunha o Caqueret sono al centro di molte sirene estere. Lo Sporting, dal canto suo, ha fiutato il pericolo già la scorsa estate, quando il direttore generale Bernardo Palmeiro ha blindato il cartellino del giocatore acquisendo il 100% dei diritti economici da Amora e Black Bulls per poco più di 3 milioni di euro.

La forza della famiglia Hartono e il muro dei 60 milioni

Caricamento post Instagram...

Se lo Sporting Lisbona pensa di poter spaventare il Como, ha fatto male i conti con la reale potenza economica della società di. Dietro il club lombardo si muove infatti la famiglia, il cui patrimonio stimato si aggira intorno ai. Una solidità finanziaria spaventosa, arricchita dalla presenza di soci e ambassador del calibro die dello stesso Fàbregas. Su Catamo si era registrato anche l'interesse degli arabirimasto tuttavia fermo a semplici sondaggi verbali.La dirigenza lusitana, consapevole di avere il coltello dalla parte del manico grazie a un contratto valido fino al 2029, ha comunque fissato il prezzo. Per far partire il classe 2001 non si accetteranno sconti: la richiesta è vicina al valore della clausola rescissoria, ovvero. Il Como non molla la presa e l'asse di mercato tra l'Italia e il Portogallo si preannuncia caldissimo.

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui