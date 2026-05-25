Il Torreense milita in Segunda Liga e ha concluso il campionato al terzo posto, aggiudicandosi i playoff contro il Casa Pia AC per un posto nella massima serie portoghese. Solo una volta erano arrivati in finale nella coppa nazionale, perdendo però contro il Porto nel lontano 1956. Lo Sporting invece quella coppa l'ha alzata 22 volte nella sua storia, e quest'anno è arrivato secondo in campionato dietro solo al Porto di Francesco Farioli e riuscendo a raggiungere i quarti di finale in Champions League.

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Torreense campione, il cammino verso la coppa

Il torneo è iniziato bene, con una semplice vittoria contro ilcon il netto risultato diavanzando al secondo turno in cui hanno incrociato l'. Meno semplice la vittoria con loro, che dopo aver segnato un gol dopo pochi minuti hanno resistito, ma non abbastanza. Andé Simoes infatti ha segnato il gol del pareggio alportando i suoi ai calci di rigore, terminati con la vittoria perdei nostri protagonisti.

Fonte: profilo Facebook Torreense

Nel turno successivo hanno affrontato la Luisitana Lourosa, uscendo vincenti per 0-1 grazie alla rete di Manuel Pozo e avanzando quindi ai quarti di finale, dove hanno affrontato l'Uniao de Leiria spazzato via con il risultato di 3-1 grazie alla doppietta di Zohi e il gol allo scadere di Drammeh. In semifinale hanno incontrato l'AD Fafe, con l'andata finita 1-1 in trasferta grazie ancora al gol di Pozo, e nella gara di ritorno hanno conquistato la finale grazie alle reti di Bruno all 84' e di Stopira, capitano e giocatore del Capo Verde che parteciperà ai Mondiali di quest'estate.

La finale sulle statistiche è stata a senso unico, ma il calcio ci regala sempre magnifiche sorprese. Il primo gol della gara arriva al 4' minuto, con la palla che sbatte in faccia a Zohi entrando direttamente in rete. Lo Sporting domina, ma per segnare il gol del pareggio deve aspettare il 54', quando Luis Suarez segna una bella rete con un tiro rasoterra al primo palo non lasciando scampo a Paes. La partita va ai supplementari e, dopo un contropiede, al 108' Seydi finisce a terra dopo un contatto con Maxi Araujo (che viene espulso in seguito) e l'arbitro fischia calcio di rigore, che trasformerà poi il capitano Stopira, mettendo la firma sulla vittoria del primo trofeo nella storia del club, che in Serie B portoghese (forse) giocherà l'Europa League.