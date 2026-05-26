Yan Diomande è uno dei nomi più caldi dell'estate e secondo Fabrizio Romano PSG e Liverpool sono entrambe interessate all'esterno mancino. Il valore di mercato secondo Transfermarkt è di 75 milioni di euro e il suo contratto con il Lipsia dura fino al 2030, con il club che si è tutelato con un contratto quinquennale stipulato al momento dell'acquisto.

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FREIBURGO IN BRISGOVIA, GERMANIA - 16 MAGGIO: Yan Diomande dell'RB Lipsia controlla il pallone durante la partita di Bundesliga tra SC Freiburg e RB Leipzig presso l'Europa-Park Stadion, il 16 maggio 2026 a Friburgo in Brisgovia, Germania. (Foto di Daniela Porcelli/Getty Images)

Un trasferimento estivo che sembra sempre più vicino

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Diomande, 22 tra goal e assist alla sua prima Bundesliga

L'esterno ivoriano del Lipsia non ha ancora 20 anni eppure il suo valore in questa stagione è salito a dismisura. Dopo un'ottima annata, chiusa con 13 goal e 9 assist, ha attirato l'attenzione di molte big europee che vogliono puntare su di lui, un ragazzo che sembra avere solo il cielo come limite. Il Lipsia ha investito molto su di lui, versando 20 milioni al Leganes, cifra che sta fruttando ogni centesimo.

Secondo l'esperto di calciomercato, il, e la volontà di entrambi i club è quella di assicurarsi il suo cartellino già in questa sessione di mercato.ma un suo apprezzamento a una delle due destinazioni non vorrà dire luce verde obbligatoria.ricevute e,con una clausola rescissoria, dalle cifre però non ancora rivelate.

L'esterno destro, infatti, in questa stagione ha incantato tutti con il suo mancino e ha trascinato il Lipsia al terzo posto nel campionato tedesco. L'anno prossimo potrebbe giocare la Champions League con il Lipsia, se il club decidesse di blindarlo, e il suo valore potrebbe salire ulteriormente.

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