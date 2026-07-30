Mazzarri arriva in Grecia: l'intervista a metà tra l'italiano e l'inglese è già un meme

Luca Koleosho e il Paris FC si legano fino al 2031. L'esterno offensivo ventunenne, arrivato all'ombra della Tour Eiffel nella seconda parte della scorsa stagione in prestito dal Burnley, ha convinto proprio tutti nel club parigino. Nessun dubbio, nessuna esitazione: la dirigenza ha deciso di accelerare i tempi e riscattarlo a titolo definitivo, facendogli firmare un contratto a lungo termine che lo legherà alla società per i prossimi 5 anni.

Una scelta di vita e di carriera netta per il classe 2004, cresciuto tra Stati Uniti ed Espanyol prima di assaggiare i ritmi frenetici del calcio inglese con la maglia dei Clarets. In Francia, Koleosho ha trovato la continuità e la fiducia che cercava da tempo, diventando subito una pedina fondamentale nello scacchiere tattico parigino.

Luca Koleosho, i numeri in campo e la chiamata degli Azzurri

I sei mesi di prestito raccontano di un impatto immediato, fatto di strappi palla al piede, imprevedibilità sulle corsie esterne e giocate decisive. Nelle sueufficiali con la maglia del Paris FC, l'attaccante ha messo a segno, dimostrando una maturità calcistica superiore rispetto alla sua carta d'identità.

CREMONA, ITALIA - 14 OTTOBRE: Luca Koleosho dell'Italia in azione durante la partita di qualificazione agli Europei Under 21 tra Italia e Armenia allo Stadio Giovanni Zini il 14 ottobre 2025 a Cremona, Italia. (Foto di Marco M. Mantovani/Getty Images)

Prestazioni brillanti che non sono affatto passate inosservate nemmeno in casa azzura. A inizio giugno è arrivata la chiamata più bella e inaspettata: la convocazione con la Nazionale italiana maggiore. Koleosho non si è limitato a fare da spalla, ma è partito titolare in entrambe le amichevoli estive contro Lussemburgo e Grecia, concluse entrambe con un successo per 1-0. Due gettoni preziosi per un ragazzo nato nel Connecticut da padre nigeriano e madre italo-canadese, che ha scelto con orgoglio di rappresentare i colori azzurri.

Le parole del DS Marco Neppe e le prospettive future

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Sul fronte societario la gioia per la fumata bianca è palpabile. Il direttore sportivo del Paris FC,, non ha nascosto la soddisfazione per essere riuscito a trattenere un talento così puro e conteso sul mercato europeo: "Volevamo assolutamente riportarlo qui. Luca è giovane e possiede grandi qualità; il suo profilo si adatta perfettamente alle esigenze della squadra. Siamo certi che qui potrà esprimere appieno il suo potenziale e contribuire ai futuri successi del Paris FC".Con la questione contratto ormai chiusa e un accordo blindato per i prossimi anni, perinizia una nuova fase della carriera. Parigi gli ha dato le chiavi dell'attacco e l'Italia lo osserva con grande attenzione per il futuro: la sensazione è che il meglio debba ancora venire.