L'analisi tattica del momento del Milan mette sotto la lente d'ingrandimento la gestione di Massimiliano Allegri, evidenziando una serie di criticità strutturali che stanno frenando il cammino della squadra. Il cuore del problema sembra risiedere in una manovra spesso troppo prevedibile e lenta, che fatica a trovare sbocchi contro difese chiuse e ben organizzate. La squadra appare frammentata, con un centrocampo che non riesce a fare da filtro né da collante, lasciando l'attacco isolato e la difesa costantemente esposta alle ripartenze avversarie.

MILANO, ITALIA - 10 MAGGIO: Rafael Leao del Milan appare sconsolato mentre lascia il campo dopo essere stato sostituito durante la partita di Serie A tra Milan e Atalanta allo stadio Giuseppe Meazza il 10 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Oltre ai limiti atletici, il Milan sembra prigioniero di schemi che non valorizzano appieno il talento dei singoli, portando a una preoccupante sterilità offensiva. La dipendenza dalle giocate individuali, anziché da un sistema di gioco fluido, ha reso i rossoneri leggibili per gli allenatori avversari. In un campionato dove il dettaglio tattico fa la differenza, l'incapacità di evolvere il proprio calcio sta diventando il principale ostacolo verso le posizioni di vertice, rendendo necessario un intervento radicale per non sprecare il potenziale della rosa. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>