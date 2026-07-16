Il nuovo ciclo del Milan targato Gerry Cardinale e Rúben Amorim intende poggiare su fondamenta solide ed d'esperienza internazionale, individuando in Mike Maignan e Adrien Rabiot i due pilastri assoluti da cui far ripartire l'intero progetto sportivo. Sia la proprietà RedBird sia il tecnico portoghese considerano i due francesi elementi imprescindibili non solo per l'altissimo valore tecnico sul terreno di gioco, ma anche per la leadership e la mentalità vincente che sono in grado di trasmettere all'interno dello spogliatoio.

Proprio per questo, la dirigenza rossonera sta spingendo con forza per blindare entrambi i calciatori. Se per Maignan l'obiettivo è accelerare i contatti per il rinnovo di contratto e respingere i continui assalti delle big europee, per Rabiot si lavora per blindare la sua permanenza al centro della mediana rossonera. Trattenere questa coppia di campioni rappresenta una vera e propria dichiarazione d'intenti da parte di Cardinale e Amorim, decisi a non ridimensionare le ambizioni del club e a costruire un Milan competitivo ai massimi livelli fin da subito. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>