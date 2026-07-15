Tra i calciatori del Milan che hanno giocato il Mondiale che sta per terminare figura anche Santiago Giménez. Infatti, il commissario tecnico del Messico Javier Aguirre, che ha lasciato il suo incarico dopo l'eliminazione, ha deciso di convocare l'attaccante rossonero nonostante una stagione molto negativa. Anche il suo Mondiale non è andato bene visto che è entrato sempre a partita in corso. Per di più, nel match contro l'Inghilterra, Giménez ha riportato un infortunio alla caviglia che lo terrà ai box per diverse settimane. Di recente, il calciatore ha rilasciato delle dichiarazioni a riguardo.

Milan, Giménez: "La caviglia sta migliorando"

Prima del Mondiale, Giménez aveva dichiarato che il suo Messico avrebbe alzato la coppa al cielo e lui sarebbe stato ildella competizione. Tuttavia, le sue parole sono rimaste tali coi messicani usciti agli ottavi di finale per mano dell'Inghilterra ed il Bebote che ha giocato poco e non ha realizzato una rete. A ciò si aggiunge anche l'infortunio alla caviglia che ha riportato nei minuti finali della gara contro i Tre Leoni allenati da

Cairate, Italia - 20 maggio 2026: Santiago Giménez del Milan in azione durante una sessione di allenamento a Milanello. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

A causa del problema fisico riportato, il giocatore del Milan dovrà stare ai box per alcune settimane. Recentemente, l'agenzia di stampa Junket ha intercettato Giménez, il quale ha dato un aggiornamento sulle condizioni della sua caviglia. Le parole del classe 2001: "Grazie a Dio sto bene e la caviglia sta migliorando". Il suo infortunio ha portato anche alla creazione di diversi meme sui social e lui, ridendo, ha dichiarato: "Li ho visti e li ho trovati divertenti".

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In seguito, il Bebote ha speso anche qualche parola sul Mondiale che la sua Nazionale ha disputato: "Abbiamo giocato un buon torneo. In campo abbiamo dato tutto e si torna a casa pieni di orgoglio. Il nostro è stato un gran Mondiale". Infine ha commentato l'aver raggiunto glidella massima competizione intercontinentale dicendo: "Siamo molto contenti per questo risultato ed ora si punta a fare di meglio".