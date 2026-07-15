Gli inglesi sono grandi rivali del popolo scozzese che, per l'incontro di questa sera, ha deciso che tiferà per i Campioni del Mondo
Il Mondiale che ci piace! Due tifosi di Marocco e Scozia si cambiano la maglia a fine partita
Manca sempre meno alla grande sfida di questa sera che metterà di fronte l'Inghilterra e l'Argentina. Le due Nazionali, infatti, scenderanno in campo in occasione della semifinale del Mondiale 2026. La partita avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà presso il Mercedes-Benz Stadium situato ad Atalanta. Chi vincerà avrà l'onore di affrontare nella finale del 19 luglio la Spagna, che ieri sera ha battuto 0-2 la Francia. In vista dell'incontro di questa sera, l'Albiceleste potrà contare sul tifo di un popolo intero che proviene dal Regno Unito.
Inghilterra-Argentina, gli scozzesi faranno il tifo per l'AlbicelesteNel corso della giornata odierna, il sito argentino TyC Sports ha riportato che la Nazionale Argentina allenata da Lionel Scaloni, per la partita di stasera contro gli inglesi di Thomas Tuchel, avrà un sostegno molto particolare. Si tratta di quello dei tifosi scozzesi che, essendo grandissimi rivali del popolo inglese, sosterrà la selezione che detiene il titolo di Campione del Mondo. Tra l'altro, il supporto della Scozia nei confronti della squadra dell'America Meridionale non riguarda soltanto la rivalità con gli inglesi, ma anche un legame profondo che dura da ben 130 anni.
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Il collegamento tra Argentina e Scozia continua anche con Diego Armando Maradona, il quale ha realizzato la sua prima rete con la Nazionale Maggiore presso l'Hampden Park situato a Glasgow. Per di più, nello stesso stadio, nel novembre del 2008 Maradona ha fatto il suo esordio in qualità di commissario tecnico dell'Argentina. A ciò si aggiunge una stima del governo della Scozia, il quale sostiene che nel mondo ci sono circa 100mila argentini con origini scozzesi.
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