Manca sempre meno alla grande sfida di questa sera che metterà di fronte l'Inghilterra e l'Argentina. Le due Nazionali, infatti, scenderanno in campo in occasione della semifinale del Mondiale 2026. La partita avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà presso il Mercedes-Benz Stadium situato ad Atalanta. Chi vincerà avrà l'onore di affrontare nella finale del 19 luglio la Spagna, che ieri sera ha battuto 0-2 la Francia. In vista dell'incontro di questa sera, l'Albiceleste potrà contare sul tifo di un popolo intero che proviene dal Regno Unito.

Inghilterra-Argentina, gli scozzesi faranno il tifo per l'Albiceleste

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Nel corso della giornata odierna, il sito argentino TyC Sports ha riportato che la Nazionale Argentina allenata da, per la partita di stasera contro gli inglesi di, avrà un sostegno molto particolare. Si tratta di quello deiche, essendo grandissimi rivali del popolo inglese, sosterrà la selezione che detiene il titolo di Campione del Mondo. Tra l'altro, il supporto dellanei confronti della squadra dell'America Meridionale non riguarda soltanto lacon gli inglesi, ma anche unche dura da benInfatti, tutto ha avuto inizio con uno scozzese nato a Glasgow che rispondeva al nome di. Egli era un insegnante che, negli anni '80 del 1800, ha preso la decisione di trasferirsi in Argentina. Nel Paese sudamericano ha fondato, nel, l', vale a dire ladel Paese del Sud America. Tra l'altro, due anni prima, ha avuto luogo il primo campionato nazionale riconosciuto al quale hanno partecipato due club di origini scozzesi:ed

Glasgow, Regno Unito - 18 novembre 2008: Diego Maradona, recentemente nominato commissario tecnico dell'Argentina, parla ai media al Radissin Hotel prima dell'amichevole contro la Scotland all'Hampden Park. (Foto di Jeff J Mitchell/Getty Images)

Il collegamento tra Argentina e Scozia continua anche con Diego Armando Maradona, il quale ha realizzato la sua prima rete con la Nazionale Maggiore presso l'Hampden Park situato a Glasgow. Per di più, nello stesso stadio, nel novembre del 2008 Maradona ha fatto il suo esordio in qualità di commissario tecnico dell'Argentina. A ciò si aggiunge una stima del governo della Scozia, il quale sostiene che nel mondo ci sono circa 100mila argentini con origini scozzesi.