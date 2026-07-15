Inghilterra, è qui la festa: semifinale e lo stadio canta Wonderwall

La semifinale tra Argentina e Inghilterra si avvicina e cresce l'attesa per una delle partite più spettacolari del torneo. Dopo aver eliminato rsipettivamente la Svizzera e la Norvegia, le due Nazionali si affrontano per conquistare un posto in finale contro la Spagna. A tal proposito, è intervenuto in conferenza stampa Marc Guéhi che ha analizzato il momento della propria squadra e la pericolosità degli avversari.

La pericolosità dell'Argentina: le parole di Guèhi

Marc Guéhi è uno dei difensori più promettenti del panorama calcistico. Il centrale è stato acquistato a Gennaio dalper una cifra intorno ai. Dopo essere stato, è diventato un punto fermo nello scacchiere di

LONDRA, INGHILTERRA – 16 maggio: João Pedro del Chelsea calcia sotto la pressione di Marc Guéhi del Manchester City durante la finale della Emirates FA Cup tra Chelsea e Manchester City, disputata il 16 maggio 2026 a Londra, in Inghilterra.(Photo by Ryan Pierse/Getty Images)

Durante la conferenza stampa, Guéhi ha sottolineato la forza di Lionel Messi, ma allo stesso tempo, ha invitato i suoi compagni a non focalizzarsi solo sul numero 10. Il centrale infatti ritiene che la squadra di Scaloni abbia numerose alternative e che, proprio in virtù di questo, servirà una grande prestazione collettiva: "Per me Messi rimane il migliore, non posso pensare il contrario, riesce a essere decisivo in tutte le gare. Ma, non dobbiamo commettere l'errore di pensare che sia lui l'unico da fermare, dobbiamo avere massimo rispetto e prestare massima attenzione anche su tutto il resto della squadra. Gli uomini di Scaloni sono davvero forti, non basta fermare solo il numero 10. Dobbiamo pensare anche a noi stessi, a fare il massimo e cercare di raggiungere la finale che sarebbe un traguardo storico".

⚽ Marc Guéhi, defensor de Inglaterra, confesó que no pudo ver la clasificación de Argentina porque venía durmiendo en el avión. Sin embargo, no escatimó elogios para la selección Albiceleste y, en especial, para Lionel Messi de cara a la semifinal del Mundial 2026.



"Messi es un… pic.twitter.com/vuIJotIHJa — El Universo (@eluniversocom) July 14, 2026

Le parole di ammirazione sul proprio tecnico

Nel corso del suo intervento, il difensore del Manchester City ha rivolto parole di grande riconoscimento nei confronti del proprio tecnico. Il centrale è ormai diventato un punto fermo della formazione inglese dopo le sue ottime prestazioni prima con ile poi con i Citizens:"Penso che il nostro mister abbia fatto un lavoro magnifico.. Abbiamo tanta voglia di lavorare insieme, ci dà la giusta carica e le giuste motivazioni. Siamo tutti onorati di avere un allenatore così, dobbiamo solo ringraziarlo".

NOTTINGHAM, INGHILTERRA – 10 giugno: Thomas Tuchel, commissario tecnico dell’Inghilterra, reagisce durante la partita amichevole internazionale tra Inghilterra e Senegal al City Ground il 10 giugno 2025 a Nottingham, in Inghilterra. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Infine, una piccola battuta sulla pressione della partita, sostenendo che il peso delle aspettative ricadrà tutto sull'Albiceleste: "Non abbiamo alcun tipo di pressione, dovrebbero averla loro. Sono i Campioni in carica e sicuramente daranno tutto per poter vincere ancora il trofeo".