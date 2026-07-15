Il difensore del Manchester City elogia il tecnico Tuchel e invita i suoi a non concentrarsi solo sul numero 10.
Inghilterra, è qui la festa: semifinale e lo stadio canta Wonderwall
La semifinale tra Argentina e Inghilterra si avvicina e cresce l'attesa per una delle partite più spettacolari del torneo. Dopo aver eliminato rsipettivamente la Svizzera e la Norvegia, le due Nazionali si affrontano per conquistare un posto in finale contro la Spagna. A tal proposito, è intervenuto in conferenza stampa Marc Guéhi che ha analizzato il momento della propria squadra e la pericolosità degli avversari.
La pericolosità dell'Argentina: le parole di GuèhiMarc Guéhi è uno dei difensori più promettenti del panorama calcistico. Il centrale è stato acquistato a Gennaio dal Manchester City per una cifra intorno ai 27 milioni. Dopo essere stato vicecampione d'Europa a 2024, è diventato un punto fermo nello scacchiere di Thomas Tuchel.
Durante la conferenza stampa, Guéhi ha sottolineato la forza di Lionel Messi, ma allo stesso tempo, ha invitato i suoi compagni a non focalizzarsi solo sul numero 10. Il centrale infatti ritiene che la squadra di Scaloni abbia numerose alternative e che, proprio in virtù di questo, servirà una grande prestazione collettiva: "Per me Messi rimane il migliore, non posso pensare il contrario, riesce a essere decisivo in tutte le gare. Ma, non dobbiamo commettere l'errore di pensare che sia lui l'unico da fermare, dobbiamo avere massimo rispetto e prestare massima attenzione anche su tutto il resto della squadra. Gli uomini di Scaloni sono davvero forti, non basta fermare solo il numero 10. Dobbiamo pensare anche a noi stessi, a fare il massimo e cercare di raggiungere la finale che sarebbe un traguardo storico".
⚽ Marc Guéhi, defensor de Inglaterra, confesó que no pudo ver la clasificación de Argentina porque venía durmiendo en el avión. Sin embargo, no escatimó elogios para la selección Albiceleste y, en especial, para Lionel Messi de cara a la semifinal del Mundial 2026.— El Universo (@eluniversocom) July 14, 2026
"Messi es un… pic.twitter.com/vuIJotIHJa
Le parole di ammirazione sul proprio tecnicoNel corso del suo intervento, il difensore del Manchester City ha rivolto parole di grande riconoscimento nei confronti del proprio tecnico Thomas Tuchel. Il centrale è ormai diventato un punto fermo della formazione inglese dopo le sue ottime prestazioni prima con il Crystal Palace e poi con i Citizens:"Penso che il nostro mister abbia fatto un lavoro magnifico. Siamo tutti felici di averlo qui con noi, ci aiuta molto e ci sostiene ogni giorno. Abbiamo tanta voglia di lavorare insieme, ci dà la giusta carica e le giuste motivazioni. Siamo tutti onorati di avere un allenatore così, dobbiamo solo ringraziarlo".
Infine, una piccola battuta sulla pressione della partita, sostenendo che il peso delle aspettative ricadrà tutto sull'Albiceleste: "Non abbiamo alcun tipo di pressione, dovrebbero averla loro. Sono i Campioni in carica e sicuramente daranno tutto per poter vincere ancora il trofeo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA