Pedri, talentuoso centrocampista della Spagna, più di un anno fa aveva promesso ai tifosi e a se stesso di raggiungere la finale del Mondiale.
Mondiali, la Spagna batte la Francia e vola in finale: la gioia al fischio finale
La Spagna vola in finale del Mondiale e, a distanza di oltre un anno, è tornato virale un post di Pedri che oggi assume un sapore particolare e quasi magico. Dopo il successo per 2-0 sulla Francia nella semifinale con le reti di Mikel Oyarzabal e Pedro Porro, i tifosi hanno riscoperto un messaggio pubblicato dal centrocampista del Barcellona il 10 giugno 2025, appena due giorni dopo la dolorosa sconfitta ai rigori contro il Portogallo nella finale di Nations League.
In quel momento di grande delusione, mentre la Roja vedeva sfumare la possibilità di conquistare il secondo trofeo consecutivo dopo il trionfo agli Europei del 2024, Pedri decise di guardare già avanti consapevole della forza della squadra.
Spagna in finale del Mondiale: Pedri aveva previsto tuttoSul proprio profilo Instagram pubblicò una semplice foto accompagnata da una data nella descrizione: "19/07/2026". Nessuna spiegazione, nessuna didascalia particolare, bensì soltanto quei numeri che all'epoca lasciarono perplessi molti tifosi, ma che ora assumono un senso preciso perché si tratta della data della finale di New York.
Il 19 luglio 2026 è infatti la data della finale della Coppa del Mondo, appuntamento che la Spagna ha conquistato grazie alla vittoria contro la Francia e a un percorso che li ha visti subire un solo gol in tutta la competizione, una coincidenza che in molti hanno interpretato come una promessa fatta a sé stesso e ai compagni subito dopo la delusione della Nations League.
Il percorso della nazionale di Luis de la Fuente ha confermato ancora una volta la solidità di una generazione ricca di talento, che tra i protagonisti vede Lamine Yamal, Nico Williams, Fabian Ruiz e lo stesso Pedri, che pur non essendo sempre partito titolare nel corso del torneo continua a rappresentare uno degli uomini di maggiore qualità della rosa. La Spagna attende ora di conoscere la sua avversaria, che uscirà dalla seconda semifinale tra Argentina e Inghilterra.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA