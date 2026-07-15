La Spagna vola in finale del Mondiale e, a distanza di oltre un anno, è tornato virale un post di Pedri che oggi assume un sapore particolare e quasi magico. Dopo il successo per 2-0 sulla Francia nella semifinale con le reti di Mikel Oyarzabal e Pedro Porro, i tifosi hanno riscoperto un messaggio pubblicato dal centrocampista del Barcellona il 10 giugno 2025, appena due giorni dopo la dolorosa sconfitta ai rigori contro il Portogallo nella finale di Nations League.

In quel momento di grande delusione, mentre la Roja vedeva sfumare la possibilità di conquistare il secondo trofeo consecutivo dopo il trionfo agli Europei del 2024, Pedri decise di guardare già avanti consapevole della forza della squadra.

Spagna in finale del Mondiale: Pedri aveva previsto tutto

Sul proprio profilopubblicò una semplice foto accompagnata da una data nella descrizione:. Nessuna spiegazione, nessuna didascalia particolare, bensì soltanto quei numeri che all'epoca lasciarono perplessi molti tifosi, ma che ora assumono un senso preciso perchédi New York.

BARCELONA, SPAIN - MARCH 31: Pedri of Spain runs with the ball during an international friendly match between Spain and Egypt at RCDE Stadium on March 31, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

Il 19 luglio 2026 è infatti la data della finale della Coppa del Mondo, appuntamento che la Spagna ha conquistato grazie alla vittoria contro la Francia e a un percorso che li ha visti subire un solo gol in tutta la competizione, una coincidenza che in molti hanno interpretato come una promessa fatta a sé stesso e ai compagni subito dopo la delusione della Nations League.

Il percorso della nazionale di Luis de la Fuente ha confermato ancora una volta la solidità di una generazione ricca di talento, che tra i protagonisti vede Lamine Yamal, Nico Williams, Fabian Ruiz e lo stesso Pedri, che pur non essendo sempre partito titolare nel corso del torneo continua a rappresentare uno degli uomini di maggiore qualità della rosa. La Spagna attende ora di conoscere la sua avversaria, che uscirà dalla seconda semifinale tra Argentina e Inghilterra.

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Nel frattempo il post di Pedri è diventatoed è stato rilanciato da migliaia di tifosi che hanno celebrato quella che sembra essere stata una vera e propria