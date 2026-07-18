Il Milan accende i sogni dei propri tifosi puntando i riflettori su un profilo di livello mondiale: Phil Foden. Il fuoriclasse inglese è finito nel mirino della dirigenza rossonera, che vede in lui il colpo da novanta e il rinforzo ideale per compiere un definitivo salto di qualità internazionale. L'operazione si preannuncia complessa e dal costo proibitivo, ma la volontà del club è quella di tentare l'assalto a un top player assoluto per infiammare la piazza e certificare le grandi ambizioni della proprietà.

L'eventuale innesto di Foden risponde a una precisa ed esplicita richiesta tattica dell'allenatore del Milan, Rúben Amorim. Per il tecnico portoghese, il talento del Manchester City rappresenterebbe il trequartista perfetto per il suo scacchiere: un giocatore moderno, capace di muoversi tra le linee, creare superiorità numerica e abbinare una straordinaria visione di gioco a una spiccata propensione al gol. La sua duttilità e la sua classe cristallina ne fanno l'elemento ideale per innescare i meccanismi offensivi del nuovo Milan, diventando il fulcro della manovra e l'uomo copertina del nuovo corso. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>