Il Milan sta pensando ad un altro grande colpo per il suo attacco. Dopo l'arrivo di Gonçalo Ramos, infatti, il sogno dei rossoneri si chiama Foden, il fantasista del Manchester City. Non è, però, un sogno facilmente realizzabile.

According to SportMediaset, Milan are among a number of clubs who have been offered Man City forward Phil Foden.



Foden endured a difficult 25/26 season and an intermediary is believed to have opened the door to the Rossoneri.



A move, however, would hinge on Leao's exit. pic.twitter.com/7fBj6L8SVU — Football Italia (@footballitalia) July 16, 2026

Il mercato del Milan e la suggestione di Foden: un nuovo grande colpo?

Si preannuncia un mercato dai grandi colpi per il Milan ? Dopo l'arrivo del centravanti portoghese Ramos più di 74 milioni di euro dal, rivela SportMediaset, che il Diavolo ha un sogno, una suggestione nel cassetto: quella di. Il fantasista del City, infatti, è reduce da una stagione in cui ha perso la titolarità nella rosa dei Citizens: Guardiola gli ha infatti preferito i varisulla trequarti. Al momento, però, si tratta di una pura e semplice idea. Non ci sono proposte fatte dal club di Via Aldo Rossi e neanche contatti con la società inglese o con l'entourage del calciatore inglese. Il 26enne, però, farebbe gola anche ad altre due squadre:

Questo sogno, però, potrebbe diventare realtà grazie a Leao. O meglio, alla vendita del portoghese che potrebbe fruttare alle casse del Diavolo il tesoretto necessario per una operazione del genere. Il City, infatti, lo valuta non meno di 60 milioni di euro e lui avrebbe richieste decisamente importanti per l'ingaggio: guadagna sette milioni di euro, qualcosa in più di Leao. Il Milan potrebbe invece avere un alleato indiretto nell'allenatore dei Citizens, Enzo Maresca che ha un desiderio: Enzo Fernandez, giocatore del Chelsea per il quale suonano forti le sirene di mercato. A quel punto, quindi, il fantasista inglese avrebbe ancora meno spazio nella rosa e nei piani del nuovo tecnico e potrebbe davvero cercare di cambiare squadra. I rossoneri, quindi, potrebbero tentare un secondo grande colpo di mercato in vista della prossima stagione e della prossima Serie A.