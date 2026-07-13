Il mercato in uscita del Milan si preannuncia complesso e ricco di ostacoli sul fronte delle cessioni eccellenti, in particolare per quanto riguarda le posizioni di Rafael Leão e Santiago Giménez. La dirigenza rossonera si trova di fronte a un delicato rebus di mercato: trovare una sistemazione per questi due profili di prima fascia non si sta rivelando un'operazione semplice, complici le elevate valutazioni economiche, le pretese contrattuali dei calciatori e le dinamiche delle società potenzialmente interessate.

MILANO, ITALIA - 19 OTTOBRE: Rafael Leao dell'AC Milan festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra con il compagno di squadra Santiago Gimenez durante la partita di Serie A tra AC Milan e ACF Fiorentina allo Stadio Giuseppe Meazza il 19 ottobre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Consapevole che per finanziare e sbloccare i prossimi colpi in entrata sarà fondamentale snellire la rosa e monetizzare, l'area tecnica è già al lavoro per tessere i fili della diplomazia internazionale. L'obiettivo dei vertici di Casa Milan è quello di trovare una soluzione strategica che metta d'accordo tutte le parti in causa, evitando che le trattative per le uscite si trasformino in una telenovela estiva capace di bloccare l'intera pianificazione del mercato per la nuova stagione. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>