Sirene inglesi all'indirizzo di Pervis Estupiñán, il quale è finito nel mirino di una squadra di Premier League e si tratta dell'Aston Villa. Il club allenato dallo spagnolo Unai Emery, infatti, sta cercando un rinforzo per la propria difesa. In aggiunta, il calciatore del Milan ha deluso, e non poco, le aspettative alla sua prima annata in Serie A. Di conseguenza, il giocatore della Nazionale Ecuadoriana potrebbe lasciare l'Italia dopo un solo anno.

Il terzino del Milan Estupiñán è finito nel mirino dell'Aston Villa

Nel corso della scorsa estate, il Milan ha cedutoall'e, successivamente, ha iniziato la ricerca per trovare il suo sostituto. Alla fine i rossoneri hanno preso Estupiñán versando nelle casse delcirca. Tuttavia, i tifosi non hanno visto di buon occhio l'arrivo dell'ecuadoriano arrivando a definirlo una versione 2.0 di. Dopo i primi mesi da titolare,ha deciso di metterlo in panchina preferendo di schierare sulla fascia sinistra del suoil classe 2005

Cairate, Italia - 22 maggio 2026: Pervis Estupiñán del Milan durante un allenamento a Milanello. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

In una prima stagione in Italia piena di errori, l'unico momento di gioia di Estupiñán ha avuto luogo l'8 marzo. Quel giorno, il Milan ha affrontato l'Inter ed il terzino sinistro, con il suo primo e fino ad ora unico gol in rossonero, ha deciso la stracittadina. Tuttavia, quest'episodio non salva la stagione negativa del giocatore. In una sola annata, Estupiñán è passato dall'essere colui che doveva prendere il posto di Theo Hernandez a vice di Bartesaghi. A causa della sua stagione negativa ed anche del fatto che il nuovo allenatore Ruben Amorim non lo considera incedibile, l'ecuadoriano potrebbe già lasciare il campionato italiano. Nelle ultime ore, infatti, il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha riportato sul proprio canale WhatsApp che, in questi giorni, l'Aston Villa allenato da Unai Emery si è mosso per l'ex Brighton.