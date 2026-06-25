Il nome di Nicolas Jackson torna a infiammare i radar del calciomercato del Milan, delineando un intreccio internazionale che coinvolge anche Chelsea e Bayern Monaco. L'attaccante senegalese, che ha trascorso l'ultima stagione in prestito in Germania facendo da vice-Harry Kane, farà rientro alla base a Londra poiché il club bavarese ha ufficialmente deciso di non riscattarlo, rinunciando alla onerosa clausola da 65 milioni di euro.

WROCLAW, POLONIA - 28 MAGGIO: Nicolas Jackson del Chelsea in azione durante la finale della UEFA Conference League 2025 tra Real Betis Balompié e Chelsea FC il 28 maggio 2025 a Wroclaw, in Polonia. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

Con il ritorno al Chelsea, dove Jackson è considerato fuori dai piani tecnici e destinato a una nuova partenza, il Milan si è fiondato sulla situazione insieme alla Juventus. Forte del gradimento del nuovo tecnico Rúben Amorim, che lo ha inserito nella lista dei desideri per l'attacco, la dirigenza rossonera vede nel classe 2001 l'opportunità ideale per rinforzare il reparto offensivo. Complice la disponibilità del Chelsea ad avviare le trattative per una nuova cessione, questa sessione estiva potrebbe finalmente sancire il matrimonio tra il Milan e l'attaccante africano, già corteggiato a lungo dai rossoneri fin dai tempi del Villarreal. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>