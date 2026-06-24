La stampa brasiliana parla di un'offerta ufficiale attorno ai 15 milioni.
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Il Milan guarda in Brasile per rinforzare il centrocampo. Nelle ultime ore è emersa un'indiscrezione che vede i rossoneri pronti a presentare un'offerta importante per Evertton Araujo, uno dei giocatori più interessanti del Flamengo.
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L'indiscrezione: pronti 15 milioniSecondo quanto riportato dal media brasiliano 'Coluna Do Fla', il Milan starebbe preparando una proposta da circa 15 milioni di euro per assicurarsi Evertton Araujo, centrocampista brasiliano classe 2003 in forza al Flamengo. Il club rossonero segue il giocatore da tempo e avrebbe intensificato i contatti dopo averlo monitorato da vicino nel corso della stagione. Il Flamengo, tuttavia, considera il centrocampista una risorsa importante e valuterà attentamente eventuali sviluppi della trattativa.
Chi è Evertton Araujo e il suo percorso al FlamengoClasse 2003, Araujo è arrivato nel settore giovanile del Flamengo nel 2022, in prestito dal Volta Redonda. Dopo aver convinto la dirigenza, è stato poi acquistato a titolo definitivo alla fine del 2023, iniziando un percorso di crescita tra prima squadra e competizioni nazionali. Il brasiliano è un centrocampista centrale, che agisce prevalentemente davanti alla difesa, ma che può essere impiegato anche come mezz'ala in un centrocampo a tre. Il suo punto di forza principale è l'equilibrio che riesce a garantire alla squadra nelle due fasi di gioco, ma si distingue anche per intensità, resistenza e aggressività nei duelli. Nel 2024 ha trovato spazio tra campionato e coppe, mettendosi in mostra, per l' appunto, con la sua intensità e duttilità tattica. Nel 2025 ha invece aumentato il proprio minutaggio, per poi arrivare a diventare uno dei punti riferimento del centrocampo rubonegro.
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