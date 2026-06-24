Il Milan guarda in Brasile per rinforzare il centrocampo. Nelle ultime ore è emersa un'indiscrezione che vede i rossoneri pronti a presentare un'offerta importante per Evertton Araujo, uno dei giocatori più interessanti del Flamengo.

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L'indiscrezione: pronti 15 milioni

Secondo quanto riportato dal media brasiliano 'Coluna Do Fla', ilstarebbe preparando una proposta da circaper assicurarsi, centrocampista brasiliano classe 2003 in forza al. Il club rossonero segue il giocatore da tempo e avrebbe intensificato i contatti dopo averlo monitorato da vicino nel corso della stagione. Il Flamengo, tuttavia, considera il centrocampista una risorsa importante e valuterà attentamente eventuali sviluppi della trattativa.

SAN PAOLO, BRASILE - 28 GENNAIO 2026: Everton Araujo del Flamengo tira in porta durante una partita Brasileirao 2026 tra San Paolo e Flamengo allo stadio MorumBIS il 28 gennaio 2026 a San Paolo, Brasile. (Foto di Alexandre Schneider/Getty Images)

Chi è Evertton Araujo e il suo percorso al Flamengo

Classe 2003,è arrivato nel settore giovanile delnel 2022, in prestito dal. Dopo aver convinto la dirigenza, è stato poi acquistato a titolo definitivo alla fine del 2023, iniziando un percorso di crescita tra prima squadra e competizioni nazionali. Il brasiliano è un centrocampista centrale, che agisce prevalentemente davanti alla difesa, ma che può essere impiegato anche come mezz'ala in un centrocampo a tre. Il suo punto di forza principale èche riesce a garantire alla squadra nelle due fasi di gioco, ma si distingue anche pernei duelli. Nel 2024 ha trovato spazio tra campionato e coppe, mettendosi in mostra, per l' appunto, con la sua intensità e duttilità tattica. Nel 2025 ha invece aumentato il proprio minutaggio, per poi arrivare a diventare uno dei puntidel centrocampo rubonegro.

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