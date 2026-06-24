L'ex attaccante svedese commenta con ironia le parole di Cristiano Ronaldo dopo la doppietta all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro
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Zlatan Ibrahimovic provoca ironicamente Cristiano Ronaldo. L'ex attaccante svedese, con il suo consueto mix di ironia e toni seri, ha commentato una delle immagini più discusse del Mondiale, ovvero l'esultanza di Cristiano Ronaldo subito dopo la doppietta contro l'Uzbekistan.
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"Sono tornato": il commento di Zlatan IbrahimovicArchiviato il deludente pareggio per 1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo, alla seconda occasione, il Portogallo non sbaglia e travolge per 5-0 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Sugli scudi, ovviamente, il fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo, a segno con un'importante doppietta nei primi 39 minuti del match che ha difatto spianato la strada al primo successo della nazionale lusitana al Mondiale 2026.
L'ex Juventus e Real Madrid, diventato l'unico calciatore capace di segnare in sei diverse edizioni della Coppa del Mondo, dopo il 5-0 rifilato alla nazionale uzbeka si è lasciato andare ad un commento, quasi uno sfogo, che ha rapidamente fatto il giro del mondo. CR7, infatti, una volta raggiunta la telecamera in campo, ha esclamato: "Sono tornato" ("I'm back").
🚨 Zlatan Ibrahimovic on Ronaldo saying “I’m back” after scoring vs Uzbekistan:— AM☬ (@AbsoluteMxssi) June 23, 2026
“I thought he said he never left. I don’t know why he was yelling I’m back.” 😭 pic.twitter.com/4oYc6sZGTG
Le parole dell'attaccante portoghese hanno alzato un grande polverone mediatico, con centinaia e centinaia di commenti tra fan ed ex calciatori. A proposito di ex calciatori, però, Zlatan Ibrahimovic è intervenuto sulla questione Ronaldo, dichiarando ai microfoni di Fox News: "Era una partita perfetta per il Portogallo, per segnare tanti gol. Quanto al suo messaggio (di Cristiano Ronaldo, ndr), pensavo non se ne fosse mai andato, quindi non capisco perché dica 'sono tornato'". Parole dal sapore provocatorio ma che, in pieno stile Ibrahimovic, lasciano spazio anche ad un commento di elogio e rispetto nei confronti del talento di Madeira.
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