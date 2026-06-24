Zlatan Ibrahimovic provoca ironicamente Cristiano Ronaldo. L'ex attaccante svedese, con il suo consueto mix di ironia e toni seri, ha commentato una delle immagini più discusse del Mondiale, ovvero l'esultanza di Cristiano Ronaldo subito dopo la doppietta contro l'Uzbekistan.

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"Sono tornato": il commento di Zlatan Ibrahimovic

Archiviato il deludente pareggio per 1-1 contro la, alla seconda occasione, ilnon sbaglia e travolge per 5-0 l'Uzbekistan di. Sugli scudi, ovviamente, il fenomeno portoghese, a segno con un'importante doppietta nei primi 39 minuti del match che ha difatto spianato la strada al primo successo della nazionale lusitana al Mondiale 2026

LISBONA, PORTOGALLO - 14 OTTOBRE: Cristiano Ronaldo del Portogallo festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di qualificazione alla Coppa del mondo FIFA 2026 tra Portogallo e Ungheria all'Estadio Jose Alvalade il 14 ottobre 2025 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

L'ex Juventus e Real Madrid, diventato l'unico calciatore capace di segnare in sei diverse edizioni della Coppa del Mondo, dopo il 5-0 rifilato alla nazionale uzbeka si è lasciato andare ad un commento, quasi uno sfogo, che ha rapidamente fatto il giro del mondo. CR7, infatti, una volta raggiunta la telecamera in campo, ha esclamato: "Sono tornato" ("I'm back").

🚨 Zlatan Ibrahimovic on Ronaldo saying “I’m back” after scoring vs Uzbekistan:



“I thought he said he never left. I don’t know why he was yelling I’m back.” 😭 pic.twitter.com/4oYc6sZGTG — AM☬ (@AbsoluteMxssi) June 23, 2026

Le parole dell'attaccante portoghese hanno alzato un grande polverone mediatico, con centinaia e centinaia di commenti tra fan ed ex calciatori. A proposito di ex calciatori, però,è intervenuto sulla questione, dichiarando ai microfoni di Fox News: "Era una partita perfetta per ilper segnare tanti gol. Quanto al suo messaggio (di, ndr), pensavo non se ne fosse mai andato, quindi non capisco perché dica 'sono tornato'". Parole dal sapore provocatorio ma che, in pieno stile, lasciano spazio anche ad un commento di elogio e rispetto nei confronti del talento di

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