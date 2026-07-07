Il Milan accelera con decisione sul mercato per rinforzare il reparto arretrato e stringe i tempi per Mario Gila della Lazio. La trattativa tra i due club è ormai entrata nella sua fase caldissima, con la dirigenza rossonera che ha individuato la contropartita ideale per sbloccare definitivamente l'operazione e convincere il presidente Claudio Lotito: il giovane difensore Gabriele Calvani.

MILANO, ITALIA - 11 APRILE: il proprietario dell'AC Milan Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic partecipano alla partita di prima tappa dei quarti di finale di UEFA Europa League 2023/24 tra AC Milan e AS Roma allo Stadio Giuseppe Meazza l'11 aprile 2024 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

L'inserimento del promettente centrale classe 2004, reduce da un'ottima stagione in prestito al Brescia, rappresenta la chiave di volta strategica dell'affare. La Lazio apprezza molto il profilo di Calvani, e il suo inserimento come parziale contropartita tecnica – unito a un conguaglio economico a favore dei biancocelesti – permette al Milan di abbassare le pretese cash per Gila. I contatti tra le parti sono continui per limare gli ultimi dettagli su valutazioni e cifre, ma l'asse Milano-Roma è caldissimo e la fumata bianca appare ormai a un passo. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>