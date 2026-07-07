Si cerca l'intesa finale con la Lazio per l'acquisto difensivo da dare alla squadra di Ruben Amorim

Samuele Amato
SS Lazio v AC Milan - Serie A

Lazio, che trionfo contro il Milan! La gioia al fischio finale

Il Milan accelera con decisione sul mercato per rinforzare il reparto arretrato e stringe i tempi per Mario Gila della Lazio. La trattativa tra i due club è ormai entrata nella sua fase caldissima, con la dirigenza rossonera che ha individuato la contropartita ideale per sbloccare definitivamente l'operazione e convincere il presidente Claudio Lotito: il giovane difensore Gabriele Calvani.

Milan Cardinale
MILANO, ITALIA - 11 APRILE: il proprietario dell'AC Milan Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic partecipano alla partita di prima tappa dei quarti di finale di UEFA Europa League 2023/24 tra AC Milan e AS Roma allo Stadio Giuseppe Meazza l'11 aprile 2024 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

SS Lazio v AC Milan - Serie A

L'inserimento del promettente centrale classe 2004, reduce da un'ottima stagione in prestito al Brescia, rappresenta la chiave di volta strategica dell'affare. La Lazio apprezza molto il profilo di Calvani, e il suo inserimento come parziale contropartita tecnica – unito a un conguaglio economico a favore dei biancocelesti – permette al Milan di abbassare le pretese cash per Gila. I contatti tra le parti sono continui per limare gli ultimi dettagli su valutazioni e cifre, ma l'asse Milano-Roma è caldissimo e la fumata bianca appare ormai a un passo. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>

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