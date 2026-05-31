Che non fosse un momento non facile per il Diavolo si era capito da un po', soprattutto dopo l'accidentata fine della stagione calcistica. E proprio per dare una svolta, anche pesante, al futuro, Gerry Cardinale ha deciso di azzerare i vertici della società rossonera. In men che non si dica, la componente tecnica-sportiva del Milan è stata fatta fuori: via Allegri, via Furlani, via Tare e via Moncada. Per il proprietario del club e di RedBird, la ricostruzione dovrà essere profonda e in questi giorni concitati e pieni di "casting", ci si può dimenticare qualcosa - e non da poco. Ecco il retroscena svelato dal Corriere della Sera, su una presunta chiamata della FIGC al Milan.

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Un Diavolo senza "testa". La FIGC chiama al Milan: "Ricordatevi l'iscrizione al campionato"

Forse una stagione persino peggiore dell'anno scorso, quando Sergio Conseiçao non è riuscito a qualificarsi nemmeno in Europa League (e nemmeno in Conference). Ma per il Milan, quella appena conclusa , può essere un'annata di transizione abbastanza turbolenta. Se ilha poi portato alla rivoluzione dell'area tecnica e sportiva, le voci a seguire quest'evento hanno causato un vero clima di tensione, dove il tifoso rossonero non riesce più a fidarsi della proprietà statunitense. Basti pensare anche al possibile addio del "deludente" dieci,, il quale vorrebbe ora lasciare il Diavolo.

In questi momenti piuttosto pieni, tra dichiarazioni e indiscrezioni velenose, spuntano altri retroscena che mettono l'attuale gestione del club rossonero in cattiva luce. Come ha rivelato il Corriere della Sera, nell'edizione odierna, il Milan avrebbe ricevuto una chiamata dalla FIGC. Stando a quanto scritto sulle pagine del quotidiano nazionale, gli uffici del club di via Aldo Rossi avrebbero raccolto un invito che sa più di "reminder". Infatti, i funzionari federali avrebbero ricordato alla dirigenza rossonera della scadenza relativa alla presentazione dei documenti per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie A, fissata per il 16 giugno.

CAIRATE, ITALIA - 21 GENNAIO: Gerry Cardinale, proprietario dell'AC Milan, parla con l'amministratore delegato dell'AC Milan, Giorgio Furlani, durante la sua visita a Milanello il 21 gennaio 2026 a Cairate, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Una sorta di avviso da parte della FIGC ad un Milan "senza testa". Il club rossonero, infatti, è infatti all'opera per riempire il vuoto lasciato dalla grande diaspora dirigenziale e sportiva che è seguita alla fine della stagione. Per Gerry Cardinale e anche Zlatan Ibrahimovic, si tratta di un lavoro non facile quello di ricostruire un progetto sportivo che sappia raccogliere anche il favore della piazza. In tutto questo, però, va evitata qualsiasi distrazione che possa creare ulteriori disagi. Evitando anche di ripetere quella scena - divenuta poi base per i meme - di "Due uomini e mezzo" tra Charlie e Alan: "Se lo hai dimenticato, non è importante".

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