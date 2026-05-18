Il proprietario del Diavolo valuta le possibili soluzioni per avere a disposizione una potenza di fuoco economica elevata
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Nuovi e clamorosi scenari societari potrebbero presto ridisegnare il futuro del Milan, con Gerry Cardinale impegnato a valutare l'ingresso di fresche forze economiche all'interno del club. Le ultime indiscrezioni di mercato finanziario rivelano infatti l'interesse della famiglia Ellison, colosso mondiale legato a Oracle e tra i patrimoni più imponenti del pianeta, che si sarebbe formalmente proposta per rilevare quote o entrare in partnership con RedBird.
La strategia di Cardinale, volta a consolidare la struttura finanziaria del Milan e a liquidare il vendor loan con il fondo Elliott, trova così un interlocutore dal potenziale economico illimitato.
Un eventuale accordo con gli Ellison non solo blinderebbe i conti del club, ma garantirebbe ai rossoneri una potenza di fuoco sul mercato e una solidità internazionale capaci di proiettare la società ai vertici del calcio mondiale, aprendo un'era di grandissime ambizioni sia sul piano sportivo che su quello delle infrastrutture. <<< CONTINUA A LEGGERE LA NOTIZIA SU MILANISTI CHANNEL >>>
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