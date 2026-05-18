Il Milan regna del derby con la grande festa di Modric e compagni a San Siro

Nuovi e clamorosi scenari societari potrebbero presto ridisegnare il futuro del Milan, con Gerry Cardinale impegnato a valutare l'ingresso di fresche forze economiche all'interno del club. Le ultime indiscrezioni di mercato finanziario rivelano infatti l'interesse della famiglia Ellison, colosso mondiale legato a Oracle e tra i patrimoni più imponenti del pianeta, che si sarebbe formalmente proposta per rilevare quote o entrare in partnership con RedBird.

La strategia di Cardinale, volta a consolidare la struttura finanziaria del Milan e a liquidare il vendor loan con il fondo Elliott, trova così un interlocutore dal potenziale economico illimitato.

CAIRATE, ITALIA - 21 GENNAIO: Gerry Cardinale, proprietario dell'AC Milan, parla con Christian Pulisic durante la sua visita a Milanello il 21 gennaio 2026 a Cairate, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Un eventuale accordo con gli Ellison non solo blinderebbe i conti del club, ma garantirebbe ai rossoneri una potenza di fuoco sul mercato e una solidità internazionale capaci di proiettare la società ai vertici del calcio mondiale, aprendo un'era di grandissime ambizioni sia sul piano sportivo che su quello delle infrastrutture. <<< CONTINUA A LEGGERE LA NOTIZIA SU MILANISTI CHANNEL >>>