Il clima tra Massimiliano Allegri e il Milan si fa teso e dai risvolti legali anche dopo la separazione consumata al termine della stagione. Quello che doveva essere un addio definitivo si è trasformato in un braccio di ferro economico, con l'allenatore toscano pronto a intentare una causa contro il club rossonero per questioni legate alle pendenze contrattuali, alle spettanze economiche residue e alle modalità con cui si è arrivati alla rottura del rapporto.

La tensione tra le parti è evidente: da un lato Allegri difende i propri diritti contrattuali e la propria professionalità, dall'altro la dirigenza del Milan punta a tutelare le proprie casse e le proprie scelte strategiche in una fase di profonda ristrutturazione.

CAIRATE, ITALIA - 15 LUGLIO: Il consulente senior della proprietà dell'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, e l'allenatore dell'AC Milan, Massimiliano Allegri, osservano durante una sessione di allenamento dell'AC Milan presso il centro sportivo di Milanello il 15 luglio 2025 a Cairate, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Questo scontro non fa che gettare ulteriori ombre su un'annata già complicata e conclusa senza l'obiettivo Champions, trasformando la fine dell'era Allegri in una battaglia legale che rischia di trascinarsi a lungo e di appesantire ulteriormente il bilancio societario. <<< CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO SU MILANISTI CHANNEL >>>