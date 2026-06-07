Da un lato i diritti contrattuali, dall'altro la tutela delle casse societarie. Il livornese pronto a battersi sul terreno legale contro il club
Juventus-Milan, tutta l'emozione di Max Allegri di ritorno allo Stadium
Il clima tra Massimiliano Allegri e il Milan si fa teso e dai risvolti legali anche dopo la separazione consumata al termine della stagione. Quello che doveva essere un addio definitivo si è trasformato in un braccio di ferro economico, con l'allenatore toscano pronto a intentare una causa contro il club rossonero per questioni legate alle pendenze contrattuali, alle spettanze economiche residue e alle modalità con cui si è arrivati alla rottura del rapporto.
La tensione tra le parti è evidente: da un lato Allegri difende i propri diritti contrattuali e la propria professionalità, dall'altro la dirigenza del Milan punta a tutelare le proprie casse e le proprie scelte strategiche in una fase di profonda ristrutturazione.
Questo scontro non fa che gettare ulteriori ombre su un'annata già complicata e conclusa senza l'obiettivo Champions, trasformando la fine dell'era Allegri in una battaglia legale che rischia di trascinarsi a lungo e di appesantire ulteriormente il bilancio societario. <<< CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO SU MILANISTI CHANNEL >>>
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