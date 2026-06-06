Il Milan continua a vivere una vera propria rivoluzione interna, con una dirigenza azzerata, una panchina vuota e la necessità di trovare nuovi vertici tecnici entro il 16 giugno, scadenza posta dalla FIGC per l'iscrizione al campionato di Serie A. Uno dei candidati per la panchina è quello di Ralf Rangnick, ma la strada verso Milanello si sta facendo sempre più tortuosa.

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La decisione di Pröll e della federazione austriaca

, capo della OFB, ha dichiarato apertamente di voler trattenerealla carica della Nazionale fino agli Europei del, frenando di fatto le ambizioni del Milan: "Abbiamo avuto vari incontri e vogliamo trattenerlo fino al prossimo Europeo. Conosce le nostre risorse, ora spetta a lui prendere una decisione". Rangnick è attualmente in California con la Nazionale austriaca per preparare ie questo condiziona i tempi delle decisioni societarie per il club rossonero.

LINZ, AUSTRIA - 10 OTTOBRE 2024: Il Ct dell'Austria, Ralf Ragnick, durante la partita di Nations League 2024/25 tra Austria e Kazakistan. (Foto di Christian Bruna/Getty Images)

La trattativa con il Milan e le alternative

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La carriera di Rangnick

Il tecnico avrebbe posto condizioni molto chiare per prendere in considerazione l'approdo in rossonero: piena fiducia nella costruzione dell'area tecnica e la possibilità di portare con sé collaboratori fidati. Con il suo futuro però ancora in bilico, ilnon può permettersi di restare a guardare. Il club rossonero ha incontrato, tecnico reduce dall'addio con ilma non prima di fargli vincere lacontro il Rayo Vallecano. Restano in corsa per la panchina anche, mentreemerge come alternativa concreta per l'area dirigenziale.Soprannominato 'il Professore',ha guidato l'Hoffenheim dalla terza serie fino alla Bundesliga e trascinato loin semifinale di Champions League nel, vincendo una Coppa e una Supercoppa di Germania. Come dirigente, i risultati migliori li ha ottenuti nel grupporicoprendo il ruolo di direttore sportivo e responsabile dello sviluppo calcistico per 8 anni, dal 2012 al 2020, costruendo il modello die lasciando talenti come. Dopo brevi esperienze dalla Lokomotiv Moska e al Manchester United, Rangnick ricopre dal 2022 la carica di CT dell'

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