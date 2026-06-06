Il presidente della ÖFB, Josef Pröll, ha dichiarato di voler trattenere Rangnick alla guida della Nazionale fino agli Europei del 2028: si complicano i piani del Milan
Austria, Rangnick attraversa il campo in bici: "La panchina era distante"
Il Milan continua a vivere una vera propria rivoluzione interna, con una dirigenza azzerata, una panchina vuota e la necessità di trovare nuovi vertici tecnici entro il 16 giugno, scadenza posta dalla FIGC per l'iscrizione al campionato di Serie A. Uno dei candidati per la panchina è quello di Ralf Rangnick, ma la strada verso Milanello si sta facendo sempre più tortuosa.
CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING
La decisione di Pröll e della federazione austriacaJosef Pröll, capo della OFB, ha dichiarato apertamente di voler trattenere Rangnick alla carica della Nazionale fino agli Europei del 2028, frenando di fatto le ambizioni del Milan: "Abbiamo avuto vari incontri e vogliamo trattenerlo fino al prossimo Europeo. Conosce le nostre risorse, ora spetta a lui prendere una decisione". Rangnick è attualmente in California con la Nazionale austriaca per preparare i Mondiali e questo condiziona i tempi delle decisioni societarie per il club rossonero.
La trattativa con il Milan e le alternativeIl tecnico avrebbe posto condizioni molto chiare per prendere in considerazione l'approdo in rossonero: piena fiducia nella costruzione dell'area tecnica e la possibilità di portare con sé collaboratori fidati. Con il suo futuro però ancora in bilico, il Milan non può permettersi di restare a guardare. Il club rossonero ha incontrato Oliver Glasner, tecnico reduce dall'addio con il Crystal Palace ma non prima di fargli vincere la Conference League contro il Rayo Vallecano. Restano in corsa per la panchina anche Matthias Jaissle e Mauricio Pochettino, mentre Ramon Planes emerge come alternativa concreta per l'area dirigenziale.
Caricamento post Instagram...
La carriera di RangnickSoprannominato 'il Professore', Rangnick ha guidato l'Hoffenheim dalla terza serie fino alla Bundesliga e trascinato lo Schalke 04 in semifinale di Champions League nel 2011, vincendo una Coppa e una Supercoppa di Germania. Come dirigente, i risultati migliori li ha ottenuti nel gruppo Red Bull, ricoprendo il ruolo di direttore sportivo e responsabile dello sviluppo calcistico per 8 anni, dal 2012 al 2020, costruendo il modello di Lipsia e Salisburgo e lasciando talenti come Haaland, Mané e Werner. Dopo brevi esperienze dalla Lokomotiv Moska e al Manchester United, Rangnick ricopre dal 2022 la carica di CT dell'Austria.
CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING SU BET 365
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calcio Estero
Volpato, no all'Italia! La sua scelta è l'Australia: "Il cuore mi ha detto di tornare a casa"
Notizie Calcio
Tegola Germania, infortunio per Karl ed addio Mondiale: al suo posto Ouédraogo
Calcio Estero
Mondiale 2026: gli stadi del futuro tra tecnologia, 5G e sostenibilità
Notizie Calcio
Guardiola in nazionale? Arriva la smentita: "Per ora voglio fermarmi"
Calcio Estero
Evra senza filtri: "Io contro Yamal? Lo avrei mangiato vivo! In campo non avevo amici"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti