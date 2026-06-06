Il Milan vorrebbe rinforzare il proprio reparto difensivo e nel mirino ci sarebbe Goncalo Inacio, che da diversi anni veste la maglia dello Sporting Lisbona. Infatti, nonostante la mancanza di allenatore, amministratore delegato e direttore sportivo, il club rossonero sembra essere protagonista di una voce di calciomercato che proviene da fonti estere. Al tal proposito, l'obiettivo sarebbe quello di provare a prendere il difensore centrale del club che milita nella massima divisione portoghese.

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