Lo Sporting Lisbona ha ufficializzato Pedro Lima, uno dei colpi più attesi dell'estate. Il promettente centrocampista brasiliano classe 2003 ha firmato per cinque anni e si è presentato con parole cariche di emozione, ma anche di determinazione.

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Le prime parole e il sogno Champions

si presenta con parole che raccontano di un sogno coltivato a lungo: "È una gioia immensa, un orgoglio, arrivare a questo livello e rappresentare un club come loHo lavorato fin da bambino per avere un'opportunità del genere e non vedo l'ora di iniziare", ha dichiarato il brasiliano alla presentazione ufficiale. Un arrivo atteso, che lui stesso ha vissuto come la realizzazione di qualcosa di più grande del semplice contratto: "Raggiungere questo traguardo è un sogno che si avvera".

Foto di @pedro_limab - Instagram

Il grande obiettivo della prossima stagione dello Sporting è chiaro ed è fare un altro grande percorso in Champions League, terminato quest'anno ai Quarti di finale contro l'Arsenal. Pedro Lima vuole esserci, e da protagonista: "Sarà davvero gratificante partecipare ad una competizione di tale portata e darò il massimo per regalare una bella stagione ai tifosi".

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Dall'AVS allo Sporting: la storia di un talento in crescita

, 23 anni, ha percorso rapidamente le tappe che separano la promessa dalla realtà. Cresciuto nel calcio brasiliano, nel settore giovanile del, il centrocampista ha trascorso le ultime due stagioni in prestito tra Inghilterra, con la maglia del, e in Croazia con, prima di approdare a titolo definitivo all', in Liga Portugal, dove si è messo maggiormente in luce nel corso di questa stagione, con. Loha cosi deciso di puntare forte su di lui, decidendo di investire oltre 4 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni per i prossimi cinque anni.

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